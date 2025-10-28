1 órája
A mulatós sztárénekes is odaállt a beteg zalai gyermekek ügye mellé (videó)
Aranyból van a szíve a mulatós zene egyik hazai sztárjának, Bunyós Pityunak. A népszerű énekes a zalai közönség előtt mindezt azzal is bizonyította, hogy részt vett egy olyan jótékonysági rendezvényen, amit genetikai betegséggel küzdő gyermekek terápiájának és gyógykezelésének támogatására szervezett a Lacus és Bogi Világa Alapítvány Nagykanizsán.
A VOKE Kodály Zoltán Művelődési Házban megtartott családi délutánon Bunyós Pityu mellett a Memphis Express Band, a Cario együttes és a Szan-Dia Fitness Sport Club táncosai működtek közre. Nem ez volt eredeti elképzelés, az élet azonban felborította a terveket, többen betegség miatt egy nappal a fellépést megelőzően voltak kénytelenek lemondani a programot – tudtuk meg Reichert Zsolttól, a Lacus és Bogi Világa Alapítvány elnökétől.
A Lacus és Bogi Világa Alapítvány egy nap alatt szervezte át a programot
- Egyetlen napunk volt arra, hogy átszervezzük a programot, de szerencsére sikerült – mondta Reichert Zsolt. - Nagyon hálásak vagyunk minden fellépőnek és jelenlévőnek a támogatásukért. Azoknak is, akik az eredeti programterv szerint léptek fel, s azoknak is, akik az utolsó pillanatban vállalták a szereplést. Ennek a családi délutánnak az volt a fő célja, hogy Bogi genetikai vizsgálatának költségeit előteremtsük.
Ritka genetikai betegség
A Reichert család történtéről, illetve a Lacus és Bogi Világa Alapítvány működéséről több alkalommal is írtunk már hírportálunkon. Reichert Zsolt és Reichert Nóra négy gyermeke közül ketten is ritka genetikai betegséggel küzdenek. Lacus esetében egy vizsgálat kimutatta, hogy Aicardi-Guttieres szindrómáról van szó, ami egy gyógyíthatatlan genetikai elváltozás, ezért a család és az általuk létrehozott alapítvány fő célja a fejlődés és egy teljesebb élet lehetőségének biztosítása.
Svédországban végezték el a vizsgálatot
- A Lacus genetikai vizsgálatát Svédországban, egy ottani laboratóriumban végezték el, mivel a magyar állam sokszori kérelmünkre sem támogatta azt – mondta Reichert Zsolt. – A mintát Budapesten vették le, majd a pécsi genetikai intézetbe küldték el, hiszen elvileg ők is el tudták volna végezni a vizsgálatot. Ezt mégsem tehették meg, mert állami támogatás hiányában a költségeket nekünk kellett állnunk, az intézet viszont nem számlázhat, így került ki a minta Svédországba. Most Boginál kell ugyanezt a folyamatot elindítanunk.
Otthongondozási díjat kapnak a szülők
Reichert Zsolt hozzáteszi: a genetikai vizsgálatra azért van szükség, hogy a gyerekek a lehető legoptimálisabb kezelést kapják. Az orvosaik szerint 95 százalékos a valószínűsége, hogy mindkét gyermek esetében ugyanaz a szindróma áll fenn, de bizonyosságot kell kapniuk.
- Lacus nincs túl jól, gyakran vannak éjszakai rohamai, amit a változó időjárás is befolyásol – folytatja az apa. – Most is itt van velünk, de miután szinte egész éjszaka ébren voltunk, ezért egy külön helyiségben éppen alszik. Bogi állapota kevésbé súlyos, de ő is állandó felügyeletre szorul. Emiatt mindketten otthon vagyunk velük, s otthongondozási díjban részesülünk, aminek összege sokszor még Lacus gyógyszereire sem elég.
Bunyós Pityu azonnal elfogadta a felkérést
Az alapítvány ezért szervez időnként jótékonysági rendezvényeket. Bunyós Pityu a fellépését követően arról beszélt hírportálunknak, hogy karrierje kezdete óta folyamatosan támogatja a beteg gyermekek kezelésére létrejött civil kezdeményezéseket, ezért azonnal elfogadta a Lacus és Bogi Világa Alapítvány felkérését is.