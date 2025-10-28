A mulatós sztárénekes is odaállt a beteg zalai gyermekek ügye mellé (videó)

A VOKE Kodály Zoltán Művelődési Házban megtartott családi délutánon Bunyós Pityu mellett a Memphis Express Band, a Cario együttes és a Szan-Dia Fitness Sport Club táncosai működtek közre. Nem ez volt eredeti elképzelés, az élet azonban felborította a terveket, többen betegség miatt egy nappal a fellépést megelőzően voltak kénytelenek lemondani a programot – tudtuk meg Reichert Zsolttól, a Lacus és Bogi Világa Alapítvány elnökétől.

Bunyós Pityu a Lacus és Bogi Világa Alapítvány által szervezett családi délutánon

Fotó: Gyuricza Ferenc

A Lacus és Bogi Világa Alapítvány egy nap alatt szervezte át a programot

- Egyetlen napunk volt arra, hogy átszervezzük a programot, de szerencsére sikerült – mondta Reichert Zsolt. - Nagyon hálásak vagyunk minden fellépőnek és jelenlévőnek a támogatásukért. Azoknak is, akik az eredeti programterv szerint léptek fel, s azoknak is, akik az utolsó pillanatban vállalták a szereplést. Ennek a családi délutánnak az volt a fő célja, hogy Bogi genetikai vizsgálatának költségeit előteremtsük.

Ritka genetikai betegség

A Reichert család történtéről, illetve a Lacus és Bogi Világa Alapítvány működéséről több alkalommal is írtunk már hírportálunkon. Reichert Zsolt és Reichert Nóra négy gyermeke közül ketten is ritka genetikai betegséggel küzdenek. Lacus esetében egy vizsgálat kimutatta, hogy Aicardi-Guttieres szindrómáról van szó, ami egy gyógyíthatatlan genetikai elváltozás, ezért a család és az általuk létrehozott alapítvány fő célja a fejlődés és egy teljesebb élet lehetőségének biztosítása.

Svédországban végezték el a vizsgálatot

- A Lacus genetikai vizsgálatát Svédországban, egy ottani laboratóriumban végezték el, mivel a magyar állam sokszori kérelmünkre sem támogatta azt – mondta Reichert Zsolt. – A mintát Budapesten vették le, majd a pécsi genetikai intézetbe küldték el, hiszen elvileg ők is el tudták volna végezni a vizsgálatot. Ezt mégsem tehették meg, mert állami támogatás hiányában a költségeket nekünk kellett állnunk, az intézet viszont nem számlázhat, így került ki a minta Svédországba. Most Boginál kell ugyanezt a folyamatot elindítanunk.

Bunyós Pityu és a Reichert család tagjai a Lacus és Bogi Világa Alapítvány által szervezett jótékonysági rendezvényen. Fotó: Gyuricza Ferenc

Otthongondozási díjat kapnak a szülők

Reichert Zsolt hozzáteszi: a genetikai vizsgálatra azért van szükség, hogy a gyerekek a lehető legoptimálisabb kezelést kapják. Az orvosaik szerint 95 százalékos a valószínűsége, hogy mindkét gyermek esetében ugyanaz a szindróma áll fenn, de bizonyosságot kell kapniuk.