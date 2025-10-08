Gyógyíthatatlan betegségben szenved a zalai testvérpár - most Ön is segíthet a gyerekeken!

Erről Reichert Zsolt, a Lacus és Bogi Világa Alapítvány kuratóriumi elnöke tájékoztatta hírportálunkat. Elmondta: a családi délutánt széles körű összefogással rendezik meg annak érdekében, hogy a két érintett gyermek – Reichert Zsolt fia és lánya – gyógykezelésének, terápiáinak költségeit biztosítani tudják. A program 14.30 órakor kezdődik a VOKE Kodály Zoltán Művelődési Házban, ahol fellép a televíziós szerepléseiről is ismert Lakics Balázs, Ugi-Pál Krisztina énekesnő, a Vándor és a Kalandorock együttes, valamint a Szan-Dia Fitness Sport Club. A rendezvény sztárvendége a népszerű mulatós énekes, Bunyós Pityu lesz.

Reichert Nóra a két beteg gyermekével. A Lacus és Bogi Világa Alapítvány az életminőségük javítását tűzte ki célul

Fotó: Gyuricza Ferenc

A Lacus és Bogi Világa Alapítvány a teljesebb élet lehetőségét szeretné biztosítani a gyerekeknek

A Lacus és Bogi Világa Alapítványról, illetve az általuk támogatott gyermekekről több alkalommal is írtunk már. Lacus és Bogi genetikai eredetű, gyógyíthatatlan betegségben – Aicardi-Guttieres szindrómában – szenvednek, ezt a közelmúltban diagnosztizálták. Az alapítvány elsődleges célja a gyermekek számára a fejlődés és egy teljesebb élet lehetőségének biztosítása. A családi délután bevételét teljes egészében az ő terápiáik és életminőségük támogatására kívánják felhasználni.