Születésnap
31 perce
Kuti Géza 80! A Keszthely-hévízi nyugalmazott esperest köszöntötték a fürdővárosban
Kuti Géza korábbi Keszthely-hévízi református esperest köszöntötték 80. születésnapján a fürdővárosban.
A heti bibliaóra után 80. születésnapja alkalmából köszöntötték Kuti Géza esperest, akit 1981. november 15-én választották meg a keszthelyi egyházközség lelkipásztorának. A 34 évnyi szolgálata alatt Tapolca, Sümeg, Badacsonytomaj és Hévíz reformátusainak lelki gondozását is végezte. Az ő idejében épült fel Hévízen a protestáns templom. Szolgálatának utolsó hat évében a Veszprémi Református Egyházmegye espereseként is tevékenykedett. 2015-ben vonult nyugdíjba, ám a mai napig ott van minden hévízi istentiszteleten.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre