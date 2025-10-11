október 11., szombat

Brigitta névnap

13°
+18
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Születésnap

44 perce

Kuti Géza 80! A Keszthely-hévízi nyugalmazott esperest köszöntötték a fürdővárosban

Címkék#Hévízi Református Gyülekezet#Kuti Géza#Keszthely

Kuti Géza korábbi Keszthely-hévízi református esperest köszöntötték 80. születésnapján a fürdővárosban.

Péter B. Árpád

A heti bibliaóra után 80. születésnapja alkalmából köszöntötték Kuti Géza esperest, akit 1981. november 15-én választották meg a keszthelyi egyházközség lelkipásztorának. A 34 évnyi szolgálata alatt Tapolca, Sümeg, Badacsonytomaj és Hévíz reformátusainak lelki gondozását is végezte. Az ő idejében épült fel Hévízen a protestáns templom. Szolgálatának utolsó hat évében a Veszprémi Református Egyházmegye espereseként is tevékenykedett. 2015-ben vonult nyugdíjba, ám a mai napig ott van minden hévízi istentiszteleten.

A nyugalmazott esperest tortával, s ami talán fontosabb: nagy szeretettel köszöntötték
Forrás: Facebook / Hévízi Református Gyülekezet


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu