Kuti Géza 80! A Keszthely-hévízi nyugalmazott esperest köszöntötték a fürdővárosban

A heti bibliaóra után 80. születésnapja alkalmából köszöntötték Kuti Géza esperest, akit 1981. november 15-én választották meg a keszthelyi egyházközség lelkipásztorának. A 34 évnyi szolgálata alatt Tapolca, Sümeg, Badacsonytomaj és Hévíz reformátusainak lelki gondozását is végezte. Az ő idejében épült fel Hévízen a protestáns templom. Szolgálatának utolsó hat évében a Veszprémi Református Egyházmegye espereseként is tevékenykedett. 2015-ben vonult nyugdíjba, ám a mai napig ott van minden hévízi istentiszteleten.

A nyugalmazott esperest tortával, s ami talán fontosabb: nagy szeretettel köszöntötték

Forrás: Facebook / Hévízi Református Gyülekezet



