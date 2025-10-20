október 20., hétfő

Testvértelepülési találkozó

1 órája

Két falu, egy nemzet, egy emlékezet – Kettős ünnep a határ menti településen

Címkék#Külsősárd#Vigh László#1956-os forradalom#Gasparics Győző#megemlékezés

Kettős ünnepet ültek a határ menti faluban. Külsősárd vasárnap tartott testvértelepülési találkozót, és megemlékeztek az 1956-os forradalom és szabadságharcról is.

Korosa Titanilla
Külsősárd kettős ünnepet tartott, balról Nagy Zsuzsanna, Kót polgármestere, Gasparics Győző és Vigh László

Forrás: Külsősárd Önkormányzat

Külsősárd hagyományosan megtartja évről évre a megemlékezést és a testvértelepülési találkozót, vendégül látva a szlovéniai Kótról érkező vendégeket, együtt emlékezve velük az 1956. október 23-i eseményekre.

Külsősárd - a megemlékezés résztvevői
A megemlékezés résztvevői Külsősárdon
Forrás: Külsősárd Önkormányzat

Külsősárd közössége és vendégeik emlékeztek

Gasparics Győző, Külsősárd polgármestere a megemlékezésen arról beszélt, hogy az 1956-os forradalom üzenete ma is aktuális: "Mindig ki kell állnunk az igazságért, védenünk kell a szabadságunkat, és felelősséggel kell viseltetnünk egymás iránt – közösségi és nemzeti szinten egyaránt. Ezért különösen szép és erőt adó, hogy testvértelepülésünk képviselői is velünk emlékeztek". 

Ezután Vigh László, a térség országgyűlési képviselője mondta el ünnepi gondolatait. Kiemelte: az 1956-os forradalom és szabadságharc történeti jelentőségét, amikor a magyarok "a kommunizmus koporsójába október 23-án beverték az első szöget." Párhuzamot vonva jelezte: "ahogy akkor, úgy most is a függetlenséget és értékeink, kultúránk, nyelvünk megtartását tekintettünk fontosnak". 

Gasparics Győző köszönetet mondott Vigh Lászlónak, hogy támogatásával hozzájárult a település falugondnoki autójának újra cseréléséhez. A kisbusz nagy segítség a hétköznapokban, időseknek, betegeknek, családoknak. 

Végül a résztvevők helyezték el az emlékezés koszorúit és mécseseket gyújtottak az 1956-os emléktáblánál. 

 

