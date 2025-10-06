4 órája
Ellepték a különleges erők Sármelléket, átvizsgálják, aki arra jár
A szolnoki MH Különleges Műveleti Parancsnokság katonái Sármellékre települtek, s más országok egységeivel közösen azon dolgoznak, hogy megszerezzenek egy rendkívül szigorú NATO-minősítést, közölte a Magyar Honvédség Különleges Műveleti Parancsnokságának Információs Műveleti Főnöksége.
Különleges műveleti gyakorlat zajlik Sármelléken
Forrás: honvedelem.hu
Látványos fotókkal illusztrálva közölt cikket a honvedelem.hu a NATO-keretek között rendezett országvédelmi gyakorlatról, amelynek részeként jelenleg a Black Swan (Fekete Hattyú) 2025 többnemzeti különleges műveleti gyakorlat folyik a sármelléki repülőtéren, a Különleges Műveleti Parancsnokság vezetésével, október végéig. Az öt nemzet (Bulgária, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia, Szlovénia) erőiből álló Többnemzeti Különleges Műveleti Légi Osztag és a Különleges Műveleti Szárazföldi Osztag sármelléki gyakorlatának célja, hogy NATO-ellenőrök bevonásával megszerezze a Mission Capable, vagyis műveletkész minősítést, áll a cikkben.
A különleges műveleti gyakorlat szituációja egy nagyobb válsághelyzet
„A szimulált helyzet szerint egy olyan helyszínen vetnek be minket, ahol nagyobb válsághelyzet alakult ki. Felgyorsulnak az események, lesznek felkelésellenes műveletek, irreguláris fenyegetések, és a fenyegetésekre a csoportok együttesen fognak reagálni – mondta a szlovén különleges műveleti erők századosa a Műveleti Légi Osztag állományából.
Simon Péter ezredes, az MH Különleges Műveleti Parancsnokság parancsnoka hozzátette: „az ellenőrcsoport nagyon precízen vizsgálja majd, hogy az osztagok képesek-e a NATO védelmi terveknek megfelelő képességeket olyan szinten bemutatni, amivel elérik az úgynevezett „Mission Capable”, azaz műveletkész minősítést. Miután – reményeim szerint – a két osztag megkapja a műveletkész minősítést itt Sármelléken, nem dőlünk hátra, sőt gyorsítunk. Az itt lévő nemzetekhez csatlakozik még Ausztria és Horvátország is, így együtt, hét nemzet részvételével Szolnokon felállítjuk a Regionális Különleges Műveleti Komponens Parancsnokság (Regional Special Operations Component Command – RSOCC) törzset.”
A gyakorlat során azt is be kell bizonyítani, hogy egy háborúban képes a parancsnokság rendkívül gyorsan áttelepülni máshová, a hadszíntérnek, illetve a fenyegetettségnek megfelelően.
A repülőtér őrzés-védelmét az MH Bauer Gyula 5. Területvédelmi Ezred tartalékos katonái biztosítják. A tartalékos katonák – akiket korábban a különleges műveletiek képeztek ki – ellenőrző-áteresztő pontot működtetnek, ahol a személyek és járművek átvizsgálását végzik, emellett külső és belső járőrözési feladatokat is ellátnak a repülőtér területén, amely katonai és civil forgalmat egyaránt lebonyolít.
Ez Korda Gyuri bácsinak is tetszene! Előrelép a zalai reptér
Megindultak a repülőgépek Hévízre – mutatjuk, honnan és miért jönnekCharterjáratok indulnak a szezonban.