Ellepték a különleges erők Sármelléket, átvizsgálják, aki arra jár

Látványos fotókkal illusztrálva közölt cikket a honvedelem.hu a NATO-keretek között rendezett országvédelmi gyakorlatról, amelynek részeként jelenleg a Black Swan (Fekete Hattyú) 2025 többnemzeti különleges műveleti gyakorlat folyik a sármelléki repülőtéren, a Különleges Műveleti Parancsnokság vezetésével, október végéig. Az öt nemzet (Bulgária, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia, Szlovénia) erőiből álló Többnemzeti Különleges Műveleti Légi Osztag és a Különleges Műveleti Szárazföldi Osztag sármelléki gyakorlatának célja, hogy NATO-ellenőrök bevonásával megszerezze a Mission Capable, vagyis műveletkész minősítést, áll a cikkben.

„A szimulált helyzet szerint egy olyan helyszínen vetnek be minket, ahol nagyobb válsághelyzet alakult ki. Felgyorsulnak az események, lesznek felkelésellenes műveletek, irreguláris fenyegetések, és a fenyegetésekre a csoportok együttesen fognak reagálni – mondta a szlovén különleges műveleti erők századosa a Műveleti Légi Osztag állományából.

Simon Péter ezredes, az MH Különleges Műveleti Parancsnokság parancsnoka hozzátette: „az ellenőrcsoport nagyon precízen vizsgálja majd, hogy az osztagok képesek-e a NATO védelmi terveknek megfelelő képességeket olyan szinten bemutatni, amivel elérik az úgynevezett „Mission Capable”, azaz műveletkész minősítést. Miután – reményeim szerint – a két osztag megkapja a műveletkész minősítést itt Sármelléken, nem dőlünk hátra, sőt gyorsítunk. Az itt lévő nemzetekhez csatlakozik még Ausztria és Horvátország is, így együtt, hét nemzet részvételével Szolnokon felállítjuk a Regionális Különleges Műveleti Komponens Parancsnokság (Regional Special Operations Component Command – RSOCC) törzset.”

A gyakorlat során azt is be kell bizonyítani, hogy egy háborúban képes a parancsnokság rendkívül gyorsan áttelepülni máshová, a hadszíntérnek, illetve a fenyegetettségnek megfelelően.