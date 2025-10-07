október 7., kedd

Új lehetőség

2 órája

Ingyen tanulhatnak a nyelvet a szülők, a KRÉTA kell hozzá

Címkék#nyelvtanulás#szókincs#KRÉTA IFM

Jegyek, házi feladatok, üzenetek az osztályfőnöktől. A KRÉTA jól ismert funkció mellett azonban a szülők is tanulókká válhatnak az iskolai alkalmazás segítségével. Ugyanis a KRÉTA lehetőséget ad ingyenes nyelvtanulásra a szülők számára is.

Keszey Ágnes
Ingyen tanulhatnak a nyelvet a szülők, a KRÉTA kell hozzá

Az elektronikus napló és ellenőrző mellett több más funkciója is van a KRÉTA alkalmazásnak, ezek egyike az Idegennyelvi Felkészítő Modul (IFM). Ennek segítségével a szülők is tanulhatnak idegen nyelveket. Négy lehetőség közül választhatnak az édesanyák és édesapák: angol, német, spanyol és francia nyelvet lehet megtanulni, akár az alkalmazáson, akár a webes felületen keresztül, ráadásul ingyenesen, és a magyar, mint idegennyelv tanulására is lehetőséget biztosít.  A belépéshez mindössze a szülői KRÉTA azonosítóra és a jelszóra van szükség.

KRÉTA
A KRÉTA segítségével a szülők is tanulhatnak idegen nyelveket 
Forrás:  KRÉTA/Illusztráció

Nyelvtanulás szülőknek a Kréta segítségével

A nyelvtanulásba különböző szintekről lehet csatlakozni, hiszen egy szintfelmérő eredménye alapján egyénre szabott feladatokat kapnak a felnőtt tanulók a rendszertől, melyben az alapoktól kezdve akár a felsőfokig is el lehet jutni.  A szülők napirendje nem mindig kiszámítható, ezért mindenki a saját tempójában tanulhat, de a sikeresebb nyelvtanulás érdekében a felhasználók mindig kapnak kisebb tanulási célokat. Az IFM ismertetője szerint a a tananyag változatos lecketípusokat tartalmaz, így: 
 

  • szókincs
  • nyelvtan 
  • AI beszédszimuláció -  valós élethelyzetekről
  • videós leckék 
    segítik a nyelvek tanulását. A KRÉTA IFM-ben a  tananyagok rövid, néhány perces egységekben szerepelnek. 
     

A nyelvtanulás példamutatás is

„Mint minden területen, a nyelvtanulásban is kulcsszerepe van az otthoni légkörnek és a szülői példamutatásnak, mégis, a mindennapok rohanásában sok szülőnek nehéz rendszeresen időt szakítania rá” – hangsúlyozta Gubáné Csánki Ágnes generációs tréner, a KRÉTA IFM stratégiai vezetője a lehetőségről szóló közleményben, melyben arról is szót ejtenek, hogy az új generációk tanulási szokásai  átalakultak az utóbbi években, évtizedekben.

A KRÉTA segítségével a szülők is tanulhatnak idegen nyelveket, ezzel példát is mutathatnak gyermeküknek
Forrás:  Illusztráció

A diákok is – akárcsak szüleik – előnyben részesítik a rövid, 3-4 perces leckéket és az interaktív feladatokat. A hagyományos tankönyvek és szótárfüzetek sokszor már nem illeszkednek ehhez a ritmushoz, a rövid koncentrációs szakaszokra épülő, játékos tanulási formák viszont sokkal jobban lekötik a figyelmüket.

Több nyelvet is lehet tanulni egyszerre

Azok a szülők - hasonlóan a gyermekekhez - akik több nyelvet is szeretnének tanulni egyszerre, megtehetik, hiszen a KRÉTA idegen nyelvi modulja rögzíti azt, hogy éppen milyen szinten van és melyik leckénél tart a felnőtt tanuló.   
 

 

