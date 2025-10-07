Ingyen tanulhatnak a nyelvet a szülők, a KRÉTA kell hozzá

Az elektronikus napló és ellenőrző mellett több más funkciója is van a KRÉTA alkalmazásnak, ezek egyike az Idegennyelvi Felkészítő Modul (IFM). Ennek segítségével a szülők is tanulhatnak idegen nyelveket. Négy lehetőség közül választhatnak az édesanyák és édesapák: angol, német, spanyol és francia nyelvet lehet megtanulni, akár az alkalmazáson, akár a webes felületen keresztül, ráadásul ingyenesen, és a magyar, mint idegennyelv tanulására is lehetőséget biztosít. A belépéshez mindössze a szülői KRÉTA azonosítóra és a jelszóra van szükség.

Nyelvtanulás szülőknek a Kréta segítségével

A nyelvtanulásba különböző szintekről lehet csatlakozni, hiszen egy szintfelmérő eredménye alapján egyénre szabott feladatokat kapnak a felnőtt tanulók a rendszertől, melyben az alapoktól kezdve akár a felsőfokig is el lehet jutni. A szülők napirendje nem mindig kiszámítható, ezért mindenki a saját tempójában tanulhat, de a sikeresebb nyelvtanulás érdekében a felhasználók mindig kapnak kisebb tanulási célokat. Az IFM ismertetője szerint a a tananyag változatos lecketípusokat tartalmaz, így:



szókincs

nyelvtan

AI beszédszimuláció - valós élethelyzetekről

videós leckék

segítik a nyelvek tanulását. A KRÉTA IFM-ben a tananyagok rövid, néhány perces egységekben szerepelnek.



A nyelvtanulás példamutatás is

„Mint minden területen, a nyelvtanulásban is kulcsszerepe van az otthoni légkörnek és a szülői példamutatásnak, mégis, a mindennapok rohanásában sok szülőnek nehéz rendszeresen időt szakítania rá” – hangsúlyozta Gubáné Csánki Ágnes generációs tréner, a KRÉTA IFM stratégiai vezetője a lehetőségről szóló közleményben, melyben arról is szót ejtenek, hogy az új generációk tanulási szokásai átalakultak az utóbbi években, évtizedekben.

A KRÉTA segítségével a szülők is tanulhatnak idegen nyelveket, ezzel példát is mutathatnak gyermeküknek

A diákok is – akárcsak szüleik – előnyben részesítik a rövid, 3-4 perces leckéket és az interaktív feladatokat. A hagyományos tankönyvek és szótárfüzetek sokszor már nem illeszkednek ehhez a ritmushoz, a rövid koncentrációs szakaszokra épülő, játékos tanulási formák viszont sokkal jobban lekötik a figyelmüket.