Irodalmi Nobel-díjas Krasznahorkai László

2 órája

Krasznahorkai László Nobel-díjáról a BBC azt írja: „új távlatokat nyitott az európai prózában”

A világhírű magyar író, Krasznahorkai László kapta a 2025-ös irodalmi Nobel-díjat. A Svéd Akadémia szerint Krasznahorkai László látomásos prózája az apokaliptikus rémület közepette is megerősíti a művészet erejébe vetett hitet.

Keszán-Dopita Tünde

Krasznahorkai László, a Sátántangó és Az ellenállás melankóliája szerzője elnyerte a 2025-ös irodalmi Nobel-díjat.

Krasznahorkai László
Krasznahorkai László „páratlan nyelvi erejével és mélyen emberi látomásaival új távlatokat nyitott az európai prózában”.
Fotó: Franco Origlia / Forrás:  Getty Images

James Wood irodalomkritikus azt írta, hogy Krasznahorkai László könyveit egykor „ritka pénznemként adták körbe”.  

Krasznahorkai László életműve kivételes a Nobel Bizottság szerint

A Gyulán született író az elmúlt évtizedekben a magyar irodalom egyik legkülönlegesebb, nemzetközileg is elismert alakjává vált. Műveit számos nyelvre lefordították, és több filmadaptáció is készült belőlük, köztük Tarr Béla legendás alkotásai. 

A Svéd Akadémia döntését indokolva kiemelte: Krasznahorkai „páratlan nyelvi erejével és mélyen emberi látomásaival új távlatokat nyitott az európai prózában. A közép-európai hagyomány nagy epikus írója, amely Kafkán át Thomas Bernhardig terjed, és akit az abszurdizmus és a groteszk túlzás jellemez” – áll a közleményben.

A díjjal 11 millió svéd koronás pénzjutalom is jár. Krasznahorkai ezzel Kertész Imre után a második magyar író, aki irodalmi Nobel-díjat kapott.

 

