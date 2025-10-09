Krasznahorkai László Nobel-díjáról a BBC azt írja: „új távlatokat nyitott az európai prózában”

Krasznahorkai László, a Sátántangó és Az ellenállás melankóliája szerzője elnyerte a 2025-ös irodalmi Nobel-díjat.

Krasznahorkai László „páratlan nyelvi erejével és mélyen emberi látomásaival új távlatokat nyitott az európai prózában”.

Fotó: Franco Origlia / Forrás: Getty Images

James Wood irodalomkritikus azt írta, hogy Krasznahorkai László könyveit egykor „ritka pénznemként adták körbe”.

Krasznahorkai László életműve kivételes a Nobel Bizottság szerint

A Gyulán született író az elmúlt évtizedekben a magyar irodalom egyik legkülönlegesebb, nemzetközileg is elismert alakjává vált. Műveit számos nyelvre lefordították, és több filmadaptáció is készült belőlük, köztük Tarr Béla legendás alkotásai.

A Svéd Akadémia döntését indokolva kiemelte: Krasznahorkai „páratlan nyelvi erejével és mélyen emberi látomásaival új távlatokat nyitott az európai prózában. A közép-európai hagyomány nagy epikus írója, amely Kafkán át Thomas Bernhardig terjed, és akit az abszurdizmus és a groteszk túlzás jellemez” – áll a közleményben.

A díjjal 11 millió svéd koronás pénzjutalom is jár. Krasznahorkai ezzel Kertész Imre után a második magyar író, aki irodalmi Nobel-díjat kapott.