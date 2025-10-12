1 órája
Ítélethirdetés várható a két halálos áldozatot követelő nagykanizsai baleset ügyében
Két személy, anya és lánya vesztette életét abban a közúti közlekedési balesetben, amely még 2023 nyarán történt Nagykanizsán. A történtek kapcsán a közúti baleset okozásának vétsége miatt kezdődik elsőfokú tárgyalás kedden a zalaegerszegi törvényszéken, ahol a szakértői vélemény ismertetését követően nemcsak a perbeszédekre kerülhet sor, de ítélet is várható.
Mint azt annak idején hírportálunkon is megírtuk: 2023. június 10-én kora este két személygépkocsi ütközött össze a 7-es főút és a Hevesi Sándor utca kereszteződésében. A balesetben két személy, anya és lánya hunyt el. Az ügyészség közúti baleset okozásának vétsége miatt emelt vádat, a per a zalaegerszegi törvényszéken zajlik.
Közúti baleset okozásának vétsége miatt folyik eljárás
Az ügy lényegét a zalaegerszegi törvényszék foglalta össze. Mint írták: a vád szerint a vádlott 2023. június 10-én kora este autózott Nagykanizsa külterületén 95-99 kilométer/órás sebességgel, annak ellenére, hogy az adott útszakaszra 60 kilométer/órás korlátozás vonatkozott. Amikor egy kereszteződéshez ért, észlelte, hogy az „elsőbbségadás kötelező” tábla ellenére kihajtott elé egy autó. A járművet vezető nő a saját édesanyját, illetve négyéves fiát szállította. A férfi fékezett és balra kormányozta kocsiját, azonban az ütközést nem tudta elkerülni, hiszen jelentősen túllépte a megengedett sebességet, így nekicsapódott a nő által vezetett autó bal sárvédőjének. A baleset következtében a nagymama a helyszínen, míg lánya a kórházba szállítást követően életét vesztette. A gyermek túlélte az ütközést.