október 12., vasárnap

Miksa névnap

16°
+19
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bírósági tárgyalás

1 órája

Ítélethirdetés várható a két halálos áldozatot követelő nagykanizsai baleset ügyében

Címkék#halálos közlekedési baleset#bíróság#ítélethirdetés#tárgyalás#közlekedés

Két személy, anya és lánya vesztette életét abban a közúti közlekedési balesetben, amely még 2023 nyarán történt Nagykanizsán. A történtek kapcsán a közúti baleset okozásának vétsége miatt kezdődik elsőfokú tárgyalás kedden a zalaegerszegi törvényszéken, ahol a szakértői vélemény ismertetését követően nemcsak a perbeszédekre kerülhet sor, de ítélet is várható.

Gyuricza Ferenc

Mint azt annak idején hírportálunkon is megírtuk: 2023. június 10-én kora este két személygépkocsi ütközött össze a 7-es főút és a Hevesi Sándor utca kereszteződésében. A balesetben két személy, anya és lánya hunyt el. Az ügyészség közúti baleset okozásának vétsége miatt emelt vádat, a per a zalaegerszegi törvényszéken zajlik. 

A zalaegerszegi törvényszéken közúti baleset okozásának vétsége miatt folyik eljárás a két halálos áldozatot követelő nagykanizsai baleset ügyében
A zalaegerszegi törvényszéken közúti baleset okozásának vétsége miatt folyik eljárás a két halálos áldozatot követelő nagykanizsai baleset ügyében
Forrás:  ZH archívum

Közúti baleset okozásának vétsége miatt folyik eljárás

Az ügy lényegét a zalaegerszegi törvényszék foglalta össze. Mint írták: a vád szerint a vádlott 2023. június 10-én kora este autózott Nagykanizsa külterületén 95-99 kilométer/órás sebességgel, annak ellenére, hogy az adott útszakaszra 60 kilométer/órás korlátozás vonatkozott. Amikor egy kereszteződéshez ért, észlelte, hogy az „elsőbbségadás kötelező” tábla ellenére kihajtott elé egy autó. A járművet vezető nő a saját édesanyját, illetve négyéves fiát szállította. A férfi fékezett és balra kormányozta kocsiját, azonban az ütközést nem tudta elkerülni, hiszen jelentősen túllépte a megengedett sebességet, így nekicsapódott a nő által vezetett autó bal sárvédőjének. A baleset következtében a nagymama a helyszínen, míg lánya a kórházba szállítást követően életét vesztette. A gyermek túlélte az ütközést. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu