Közönségtalálkozó Mádl Ildikóval

Címkék#Csik Ferenc Olimpiai Baráti Kör Egyesület#esemény#Mádl Ildikó

Kerkai Attila

A Csik Ferenc Olimpiai Baráti Kör Egyesület szerdán, azaz október 15-én a keszthelyi Fejér György Városi Könyvtárban 17 órától rendezi meg azt a közönségtalálkozót, amelynek vendége Mádl Ildikó kétszeres sakkolimpiai bajnokunk lesz. Az eseményre mindenkit szeretettel várnak.  

 

