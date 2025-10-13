Sakklegenda
1 órája
Közönségtalálkozó Mádl Ildikóval
A Csik Ferenc Olimpiai Baráti Kör Egyesület szerdán, azaz október 15-én a keszthelyi Fejér György Városi Könyvtárban 17 órától rendezi meg azt a közönségtalálkozót, amelynek vendége Mádl Ildikó kétszeres sakkolimpiai bajnokunk lesz. Az eseményre mindenkit szeretettel várnak.
