40 perce

Újraélesztett közmunkás Zalában – újabb hírek érkeztek a kórházból

Címkék#szeretetcsomag#Polgár Róbert#Újraélesztés#Murakeresztúr

Újabb hírekkel és egy közös fotóval jelentkezett Polgár Róbert, Murakeresztúr polgármestere az újraélesztett közmunkás betegágya mellől. A hosszú hétvége előtt látogatta meg a férfit, azt is elárulta mikor hagyhatja el a kórházat.

Benedek Bálint
Újraélesztett közmunkás Zalában – újabb hírek érkeztek a kórházból

Borsfai Róbert, az újraélesztett közmunkást (balról) meglátogatta Polgár Róbert

Fotó: Polgár Róbert/Facebook

Portálunk többször beszámolt: október elején a település temetőjében újra kellett éleszteni a közmunkást. Polgár Róbert a Facebookon közzétett fotójához írta: meglátogattam Borsfai Róbert munkatársunkat a kórházban. Elvittem neki a kollágáink által készített szeretetcsomagot. Robi jól van, mindenkinek köszöni szépen, aki gondolt rá az elmúlt napokban. Még pár napig megfigyelés alatt lesz, utána várhatóan október 27-én hétfőn kiengedik a kórházból.

Az újraélesztett közmunkásnak sokat segítettek a kollégái és a mentősök is
Fotó: Szakony Attila/Illusztráció

Hozzátette: Orsós Géza karbantartó kezdte meg az újraélesztést a 112-s diszpécser irányítása mellett. Még egyszer köszönik az egészségügyi dolgozóknak a szakszerű mentést, a helyszínen dolgozó murakeresztúri kollégáknak pedig a bátor lélekjelenlétet.

 

