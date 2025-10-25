Újraélesztett közmunkás Zalában – újabb hírek érkeztek a kórházból

Portálunk többször beszámolt: október elején a település temetőjében újra kellett éleszteni a közmunkást. Polgár Róbert a Facebookon közzétett fotójához írta: meglátogattam Borsfai Róbert munkatársunkat a kórházban. Elvittem neki a kollágáink által készített szeretetcsomagot. Robi jól van, mindenkinek köszöni szépen, aki gondolt rá az elmúlt napokban. Még pár napig megfigyelés alatt lesz, utána várhatóan október 27-én hétfőn kiengedik a kórházból.

Az újraélesztett közmunkásnak sokat segítettek a kollégái és a mentősök is

Fotó: Szakony Attila/Illusztráció

Hozzátette: Orsós Géza karbantartó kezdte meg az újraélesztést a 112-s diszpécser irányítása mellett. Még egyszer köszönik az egészségügyi dolgozóknak a szakszerű mentést, a helyszínen dolgozó murakeresztúri kollégáknak pedig a bátor lélekjelenlétet.