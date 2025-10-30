október 30., csütörtök

Közmeghallgatás

1 órája

Jönnek az új beruházások és a felújítások - akik ott voltak, mindent megtudhattak a zalai város jövőjéről

Címkék#Lentiben#közmeghallgatás#önkormányzat

A zalai város elmúlt egy évéről hallhattak beszámolót tegnap. A közmeghallgatás Lentiben gyér érdeklődés mellett zajlott. A tájékoztató után soros ülését tartotta az önkormányzati képviselő-testület.

Korosa Titanilla

Szerdán délután volt közmeghallgatás Lentiben, ahol Horváth László polgármester adott tájékoztatást a legfontosabb ügyekről. 

közmeghallgatás Lentiben
Szerdán volt közmeghallgatás Lentiben. Horváth László polgármester (j) adott tájékoztatott a legfontosabb ügyekről
Fotó: Korosa Titanilla / ZH-archív

Közmeghallgatás Lentiben

Elhangzott, hogy a város zavartalan működése biztosított, az adósságszolgálat kiegyenlített. Részletesen beszámolt a polgármester a városüzemeltetési feladatokról, illetve szólt a fejlesztési tervekről is. Ezek közt szerepel út- és járdafelújítás, a Petőfi utcai óvoda teljes rekonstrukciója, szakorvosi rendelőintézet és a polgármesteri hivatal épületének energetikai korszerűsítése, de várható fejlesztés a Városi Művelődési Központ és a városi könyvtár épületében, valamint a városi szolgáltatások digitalizálása terén is előrelépést terveznek. 

A közmeghallgatás után kezdődött az önkormányzati ülés Lentiben. A képviselők felülvizsgálták a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló rendeletet, vagyis az önkormányzati lakások bérleti díjait. Jövő évtől a összkomfortos lakások esetében a lakbér összege 500 forint lesz havonta négyzetméterenként, komfortos lakás esetén 333 forint/m2/hó, félkomfortos lakás esetén 200 forint/m2/hó, komfort nélküli lakás esetén pedig 110 forint/m2/hó. 

Az ülésen továbbá elfogadták a Lenti Polgármesteri Hivatal 2025-ös beszámolóját és arról is határozott a testület, hogy újra kiírják a pályázatot az 1. számú háziorvosi körzet feladatainak ellátására. Mint arról korábban beszámoltunk: az 1-es körzetben szeptember közepétől dr. Hosszú Zsolt végzi a háziorvosi teendőket helyettesítéssel. 

 

