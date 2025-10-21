Posták nyílhatnak a zalaegerszegi városrészekben! Várják a vállalkozók jelentkezését

Módosult az Egerszeg Kártyáról szóló önkormányzati rendelet, aminek értelmében a gördülékenyebb és gyorsabb ügyintézés érdekében e-mail értesítést küldenek az elkészült kártyákról. Eddig 20 ezren igényelték már a kedvezményekre jogosító plasztikkártyát. Esedékessé vált az iskolavédőnői körzetek módosítása, így új rendeletet kellett alkotni. Az önkormányzat 2023 óta csupán az iskolaorvosi, iskolavédőnői, iskolafogászati hálózatért felel, hangzott el a Fidesz-KDNP frakció közgyűlési döntések utáni sajtótájékoztatóján.

Múlt héten Balaicz Zoltán polgármester is beszámolt a közgyűlési döntésekről.

Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

Közgyűlési döntések: máshogy lesz a parkolás

Az egykori négy helyett csupán két parkolási díjövezet lesz a városban, a változás összesen 395 parkolóhelyet érint. Az eddigi 520 és 400 forintról 360 és 280 forintra csökken a parkolás díj. Az egységesített parkolási üzemelési idő, azaz a 8-18 óra közötti idősáv miatt reggel ingyen állhatunk meg a piacnál, s a Mindszenty-iskolánál, amiért korábban fizetni kellett. A változás a parkolóbérleteket nem érinti.

Fontos, hogy a Magyar Posta Zrt.-vel ismét megállapodott az önkormányzat, így 47,5 millió forintot különített el a kertvárosi posta üzemeltetésére. Újdonság, hogy az önkormányzat szívesen támogatná azokat a vállalkozásokat, amelyek városrészi postát szeretnének üzemeltetni. Az andráshidai városrészben például így működik egy, s annak mintájára máshol is szívesen várják a jelentkezőket.

A sajtótájékoztatón elhangzott még, hogy a bazitai TV-torony tetején a Telekom 19 antennát üzemeltet, amiért bérleti díjat fizet. A közgyűlés további 10 évre hosszabbított meg a bérleti szerződést.

A zalaegerszegi közgyűlés legutóbbi döntéseiről korábban itt írtunk: