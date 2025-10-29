Dolgos kezek Zalában – így formálja a közfoglalkoztatás a zalai települések életét

A közfoglalkoztatás több mint egy évtizede segíti Zalában, hogy azok is munkához jussanak, akiknek az elsődleges munkaerőpiacon nehezebb érvényesülni. 2011 óta az egységes közfoglalkoztatási rendszer keretében működnek a programok, amelyek célja, hogy értékteremtő munkát adjanak, és elősegítsék a visszatérést a versenyszférába.

A kormányhivatal 2021 óta szervez „Értéket teremtünk” címmel Közfoglalkoztatási Kiállítást és Vásárt azért, hogy a közfoglalkoztatási mintaprogramban részt vevő települések lehetőséget kapjanak elért eredményeik, így az általuk előállított termékek, termények, élelmiszerek bemutatására.

Forrás: Zala Vármegyei Kormányhivatal

Zalai önkormányzatok a közfoglalkoztatási programokban

A zalai önkormányzatok már a kezdetektől aktív szerepet vállaltak a közfoglalkoztatási programokban, a kisebb falvakban az elmúlt évtizedekben elmaradt feladatok kerültek előtérbe – árkok, vízelvezetők karbantartása, földutak rendbetétele, és az illegális hulladéklerakók felszámolása is sok helyen a programoknak köszönhetően valósult meg. Később egyre több település fedezte fel a mezőgazdasági programokban rejlő lehetőségeket. A helyi közétkeztetést segítő zöldségtermesztés mellé gyümölcslé-, lekvár- és savanyúságkészítő üzemek is létrejöttek. Sok faluban közösségi terek, kemencék, rendezvényhelyszínek születtek – ezek nemcsak munkát adtak, hanem közösséget is teremtettek – ismertette a vármegyei tapasztalatokat dr. Sifter Rózsa.

Komoly társadalmi szerepük van

A főispán hozzátette: Zala különleges helyzetben van, hiszen bár az ország hatodik legkisebb területű vármegyéje, mégis 258 településből áll, amelyek közül 160-ban ötszáz fő alatt élnek. A hátrányos helyzetű települések száma 151, így a programoknak komoly társadalmi szerepük is van.

- Mikor érte el a közfoglalkoztatás a csúcspontját Zala vármegyében?

- 2014-ben közel 9 350 fő vett részt a programban, azóta viszont fokozatosan csökkent a számuk. 2024-ben 1 753, 2025 őszén pedig 1 346 fő dolgozott ilyen formában. A létszámcsökkenés is a program sikerességét jelzi, hiszen a résztvevők nagy részét sikerült visszavezetni az elsődleges munkaerőpiacra. A programok döntően az önkormányzatokhoz kötődnek, és ma is a hátrányos helyzetű térségekre összpontosítanak. A kihívás most már nem a szervezés, hanem a meglévő kapacitások fenntartása, valamint az, hogy a résztvevőket sikerüljön átvezetni a versenyszférába – hangsúlyozta a program lényegét a főispán.