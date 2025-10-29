október 29., szerda

Értéket teremtenek

1 órája

Dolgos kezek Zalában – így formálja a közfoglalkoztatás a zalai települések életét

Címkék#közfoglalkoztatás#Zala#Közfoglalkoztatási kiállítás és vásár#kormányhivatal

A Zala Vármegyei Kormányhivatal elkötelezett a közfoglalkoztatás sikeres megvalósításában, immár 2012 óta. A programban résztvevők értékes, hasznos és teremtő munkát végeznek az aprófalvas Zala vármegye településein, mely jelentősen hozzájárul a pozitív arculat kialakításához, valamint a helyi közösség életének javításához. A közfoglalkoztatási program lényegéről, annak főbb elemeiről és a vonatkozó számadatokról dr. Sifter Rózsával, Zala vármegye főispánjával beszélgettünk.

Zaol.hu

A közfoglalkoztatás több mint egy évtizede segíti Zalában, hogy azok is munkához jussanak, akiknek az elsődleges munkaerőpiacon nehezebb érvényesülni. 2011 óta az egységes közfoglalkoztatási rendszer keretében működnek a programok, amelyek célja, hogy értékteremtő munkát adjanak, és elősegítsék a visszatérést a versenyszférába.

közfoglalkoztatás Zalában
A kormányhivatal 2021 óta szervez „Értéket teremtünk” címmel Közfoglalkoztatási Kiállítást és Vásárt azért, hogy a közfoglalkoztatási mintaprogramban részt vevő települések lehetőséget kapjanak elért eredményeik, így az általuk előállított termékek, termények, élelmiszerek bemutatására.
Forrás: Zala Vármegyei Kormányhivatal

Zalai önkormányzatok a közfoglalkoztatási programokban

A zalai önkormányzatok már a kezdetektől aktív szerepet vállaltak a közfoglalkoztatási programokban, a kisebb falvakban az elmúlt évtizedekben elmaradt feladatok kerültek előtérbe – árkok, vízelvezetők karbantartása, földutak rendbetétele, és az illegális hulladéklerakók felszámolása is sok helyen a programoknak köszönhetően valósult meg. Később egyre több település fedezte fel a mezőgazdasági programokban rejlő lehetőségeket. A helyi közétkeztetést segítő zöldségtermesztés mellé gyümölcslé-, lekvár- és savanyúságkészítő üzemek is létrejöttek. Sok faluban közösségi terek, kemencék, rendezvényhelyszínek születtek – ezek nemcsak munkát adtak, hanem közösséget is teremtettek – ismertette a vármegyei tapasztalatokat dr. Sifter Rózsa.

Komoly társadalmi szerepük van

A főispán hozzátette: Zala különleges helyzetben van, hiszen bár az ország hatodik legkisebb területű vármegyéje, mégis 258 településből áll, amelyek közül 160-ban ötszáz fő alatt élnek. A hátrányos helyzetű települések száma 151, így a programoknak komoly társadalmi szerepük is van.

- Mikor érte el a közfoglalkoztatás a csúcspontját Zala vármegyében? 

- 2014-ben közel 9 350 fő vett részt a programban, azóta viszont fokozatosan csökkent a számuk. 2024-ben 1 753, 2025 őszén pedig 1 346 fő dolgozott ilyen formában. A létszámcsökkenés is a program sikerességét jelzi, hiszen a résztvevők nagy részét sikerült visszavezetni az elsődleges munkaerőpiacra. A programok döntően az önkormányzatokhoz kötődnek, és ma is a hátrányos helyzetű térségekre összpontosítanak. A kihívás most már nem a szervezés, hanem a meglévő kapacitások fenntartása, valamint az, hogy a résztvevőket sikerüljön átvezetni a versenyszférába – hangsúlyozta a program lényegét a főispán. 

- Zalai sikersztoriként emlegetik a Startmunka mintaprogramokat. Mit lehet ezekről tudni? 

- A zalai járási startmunka mintaprogramok 2012-ben indultak, 1 250 résztvevővel. 2014-re 1 777 főre nőtt a számuk, ma pedig 72 közfoglalkoztató működtet 75 programot, több mint 1,3 milliárd forintos támogatással. A legtöbb kezdeményezés a Letenyei, Lenti és Zalaszentgróti járásban zajlik. A szociális célú programok mellett az értékteremtő, helyi sajátosságokra épülő projektek is egyre népszerűbbek. A zalai önkormányzatok több alkalommal országos elismerést is kaptak a munkájukért: például Borsfa, Kerecseny, Tilaj, Resznek vagy Zalakomár önkormányzata is kiérdemelte a Belügyminisztérium „Start Plusz” vagy „Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok” díját – ismertette a főispán.

Hajléktalanokat is foglalkoztatnak

A zalai részvétellel zajló országos programokra térve kiemelte: vármegyénkben 2011 óta országos közfoglalkoztatási programok is futnak, ezekben 2025-ben már csak a Zalaerdő Zrt. és a katasztrófavédelmi igazgatóság vesz részt, mintegy 33 fővel. A Magyar Vöröskereszt zalai szervezete 2016 óta működtet programot hajléktalan emberek számára, ennek keretében jelenleg 20 fő dolgozik Zalaegerszegen és Nagykanizsán. 

Zalai közfoglalkoztatási kiállítás – a helyi értékek ünnepe

A kormányhivatal 2021 óta szervez „Értéket teremtünk” címmel Közfoglalkoztatási Kiállítást és Vásárt annak érdekében, hogy a közfoglalkoztatási mintaprogramban résztvevő egyes települések lehetőséget kapjanak elért eredményeik, így például az általuk előállított termékek, termények, illetve különböző élelmiszerek bemutatására. 

Az évek alatt igazi zalai hagyománnyá vált eseményt

Mindez kiváló bizonyíték arra, hogyan lehet a közfoglalkoztatásból közösséget és értéket teremteni

 - zárta gondolatait dr. Sifter Rózsa.

 

