Közel a nagy nap! Jövő héten elhelyezik a szent pápa vérereklyéjét a fürdőváros templomában

Szent II. János Pál pápa

Közel a nagy nap! Jövő szerdán, Szent II. János Pál pápa liturgikus emléknapján elhelyezik a hévízi Szentlélek-templomban a húsz éve elhunyt katolikus egyházfő vérereklyéjét, amelyet még tavaly hozott el Lengyelországból Kiss László esperes.

Péter B. Árpád

Mostanra elkészült a gyönyörű ereklyetartó, amelyben őrzik majd a szent kegytárgyat. Az ünnepélyes szentmisét jövő szerdán 17 órától dr. Takáts István érseki helynök mutatja be. 

Nagy Bálint és Kiss László a vérereklyetartóval.
Forrás:  ZH

Ezentúl a hívek nemcsak tisztelettel emlékezhetnek rá, hanem a hévízi Szentlélek-templomban, Szent II. János Pál pápa ereklyéje előtt kérhetik az ő közbenjárását – mondta Nagy Bálint, a térség országgyűlési képviselője, miután látogatást tett Kiss László atyánál. Ez valóban különleges lelki ajándék az egész térség katolikus közössége számára.

 

