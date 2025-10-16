21 perce
Közel a nagy nap! Jövő héten elhelyezik a szent pápa vérereklyéjét a fürdőváros templomában
Közel a nagy nap! Jövő szerdán, Szent II. János Pál pápa liturgikus emléknapján elhelyezik a hévízi Szentlélek-templomban a húsz éve elhunyt katolikus egyházfő vérereklyéjét, amelyet még tavaly hozott el Lengyelországból Kiss László esperes.
Mostanra elkészült a gyönyörű ereklyetartó, amelyben őrzik majd a szent kegytárgyat. Az ünnepélyes szentmisét jövő szerdán 17 órától dr. Takáts István érseki helynök mutatja be.
– Ezentúl a hívek nemcsak tisztelettel emlékezhetnek rá, hanem a hévízi Szentlélek-templomban, Szent II. János Pál pápa ereklyéje előtt kérhetik az ő közbenjárását – mondta Nagy Bálint, a térség országgyűlési képviselője, miután látogatást tett Kiss László atyánál. – Ez valóban különleges lelki ajándék az egész térség katolikus közössége számára.