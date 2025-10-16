október 16., csütörtök

Gál névnap

15°
+14
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szakmai nap

40 perce

Előnyhöz juthatnak a hazai vállalkozások! – Minél több megbízás, a sikerért

Címkék#Közbeszerzési Hatóság#Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara#Dr Havas-Kovács Gabriella#Kovács Dezső

Intézmények, önkormányzatok és cégek képviselői érkeztek csütörtökön a Kamarák Házába. Zalaegerszegen közbeszerzési szakmai napot szervezett a Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, ahol a Közbeszerzési Hatóság szakemberei tájékoztatták az érdeklődőket.

Mozsár Eszter
Előnyhöz juthatnak a hazai vállalkozások! – Minél több megbízás, a sikerért

A Közbeszerzési Hivatal a magyar cégek előnyhöz jutását segíti.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A közbeszerzés speciális, s egyben gazdaságpolitikai eszköz, amit arra kell használni, hogy a hazai vállalkozások minél több megbízáshoz jussanak, kezdte elöljáróban dr. Kovács László PhD, a Közbeszerzési Hatóság elnöke. Lapunk érdeklődésére elmondta, rendkívül fontos a kamara és a hatóság együttműködése, amit múlt héten írásos megállapodás formájában újra megerősítettek, kibővítettek. A közbeszerzési szakmai napon elhangzott, a harminc éve fennálló autonóm államigazgatási szerv támogatásainak egyik legfontosabb célja az egyébként ingyenes minősített ajánlattevői rendszer adminisztrációs terhének csökkentése.

közbeszerzési szakmai nap Zalaegerszegen
A közbeszerzési szakmai nap a zalai vállalkozókat is segíti. Dr. Kovávcs László a hatóság céljait ismertette.
Fotó: Pezzetta Umberto  / Zalai Hírlap

A közbeszerzési szakmai nap előadásai

Kovács Dezső, a Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke elmondta, a közbeszerzési szakmai napra többek között a gyártásban, szolgáltatásban, építőiparban érdekelt vállalkozások érkeztek. Az iparkamara azt szeretné, ha a magyar tulajdonú kkv-k minél hatékonyabban és nagy számban tudjanak részt venni a közbeszerzési folyamatokban. A minősített ajánlattevők megújult jegyzékét dr. Havas-Kovács Gabriella főosztályvezető ismertette, míg a közbeszerzési összeférhetetlenségről dr. Nyerges Éva osztályvezető, a közbeszerzési szerződések ellenőrzéséről pedig dr. Bakos Balázs főosztályvezető tájékoztatta a jelenlévőket.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu