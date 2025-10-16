Előnyhöz juthatnak a hazai vállalkozások! – Minél több megbízás, a sikerért

A közbeszerzés speciális, s egyben gazdaságpolitikai eszköz, amit arra kell használni, hogy a hazai vállalkozások minél több megbízáshoz jussanak, kezdte elöljáróban dr. Kovács László PhD, a Közbeszerzési Hatóság elnöke. Lapunk érdeklődésére elmondta, rendkívül fontos a kamara és a hatóság együttműködése, amit múlt héten írásos megállapodás formájában újra megerősítettek, kibővítettek. A közbeszerzési szakmai napon elhangzott, a harminc éve fennálló autonóm államigazgatási szerv támogatásainak egyik legfontosabb célja az egyébként ingyenes minősített ajánlattevői rendszer adminisztrációs terhének csökkentése.

A közbeszerzési szakmai nap a zalai vállalkozókat is segíti. Dr. Kovávcs László a hatóság céljait ismertette.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A közbeszerzési szakmai nap előadásai

Kovács Dezső, a Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke elmondta, a közbeszerzési szakmai napra többek között a gyártásban, szolgáltatásban, építőiparban érdekelt vállalkozások érkeztek. Az iparkamara azt szeretné, ha a magyar tulajdonú kkv-k minél hatékonyabban és nagy számban tudjanak részt venni a közbeszerzési folyamatokban. A minősített ajánlattevők megújult jegyzékét dr. Havas-Kovács Gabriella főosztályvezető ismertette, míg a közbeszerzési összeférhetetlenségről dr. Nyerges Éva osztályvezető, a közbeszerzési szerződések ellenőrzéséről pedig dr. Bakos Balázs főosztályvezető tájékoztatta a jelenlévőket.