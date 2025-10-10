Lovasoktató és pálinkász süti a vadkovászos kenyeret – igazi csoda a zalai kemencéből (galéria, videó)

A sormási István Parkhotel & Gasztrofarm épületének egyik szegletében alakítottak ki egy részt a kreatív pékeknek. Valentina és Attila persze a kovászműhely titkainak csak egy részét árulta el. Egyből azzal kezdtek, hogy nemrégiben fontos változás történt a kenyerek világában. Elmondták: megjelent a Magyar Közlönyben az agrárminiszter 43/2025. (X. 2.) AM rendelete, amely a sütőipari termékek szabályozását érinti. A rendelet kimondja, hogy a jövőben a „vadkovász” megnevezés kizárólag olyan kenyereken és péksüteményeken használható, amelyek kovászos technológia alapján készültek, és a felhasznált kovász kizárólag liszt és víz természetes fermentációjából származik. A kelesztés pedig legalább 12 órán át, legfeljebb 8 Celsius-fokon történik.

Pap Valentina a kovászos technológia egyik végeredményét, a magas hidratáltságú kenyér belsejét mutatta meg

Fotó: Szakony Attila

Kovászos technológia: kulcsfontosságú lépés

Szerintük ez kucsfontosságú lépés nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a vásárlók pontos és hiteles tájékoztatást kapjanak a kenyér minőségéről és hogy a „vadkovász” kifejezés mögött valóban a hagyományos, természetes eljárás álljon. A kenyerek mellett kelt-, illetve leveles tésztákkal foglalkoznak, illetve szezonális termékek is szerepelnek a repertoárjukban. Kétféle vadkovászos kenyeret készítenek Attila saját fejlesztésű receptje alapján.

A vadkovász elhagyja az edényt, amiben nevelték, és készül az újabb adag kenyér

Fotó: Szakony Attila

Kreatív pékek, akik folyamatosan tanulnak

– Kezdetben Zsolnay-kemencében sütöttük a kenyereket, kizárólag az étterem kenyereskosarai számára – mesélték. – Aztán a fejlesztésnek köszönhetően megnyílt a kovászműhely, melyben helyet kapott egy ipari dagasztó- és nyújtógép, valamint a négyszintes fatüzelésű kemence. Utóbbit ha egyszerre megpakoljuk, akkor egy-egy szinten 8 kenyeret, vagyis 32 darab kenyeret süthetünk egyszerre. Egyikünk sem végzett pék, Valentina lovasoktató, Attila pedig pálinkász, borász, mindketten kreatív pékek. Viszont mindketten állandó kapcsolatban vagyunk mesterpékekkel, s állandóan tanulunk, fejlesztjük a tudásunkat. Sokszor eljönnek nekünk segíteni, több alkalommal kurzusokat tartottak, hogy lendületben maradjunk és az új gasztronómiai irányvonalat megtanuljuk.