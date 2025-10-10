1 órája
Lovasoktató és pálinkász süti a vadkovászos kenyeret – igazi csoda a zalai kemencéből (galéria, videó)
A sormási István Parkhotel & Gasztrofarm kovászműhelyében és a nagykanizsai Bíbor Business Centerben lévő mintaboltban is lehet kenyereket és péksüteményeket vásárolni. A kovászműhely titkairól, a kovászos technológia jelentőségéről Pap Valentina kreatív pék és Gazdag Attila termelésvezető mesélt.
A kovászos technológia alap a műhelyben. A kisült kenyereket mutatja Pap Valentina
Fotó: Szakony Attila
A sormási István Parkhotel & Gasztrofarm épületének egyik szegletében alakítottak ki egy részt a kreatív pékeknek. Valentina és Attila persze a kovászműhely titkainak csak egy részét árulta el. Egyből azzal kezdtek, hogy nemrégiben fontos változás történt a kenyerek világában. Elmondták: megjelent a Magyar Közlönyben az agrárminiszter 43/2025. (X. 2.) AM rendelete, amely a sütőipari termékek szabályozását érinti. A rendelet kimondja, hogy a jövőben a „vadkovász” megnevezés kizárólag olyan kenyereken és péksüteményeken használható, amelyek kovászos technológia alapján készültek, és a felhasznált kovász kizárólag liszt és víz természetes fermentációjából származik. A kelesztés pedig legalább 12 órán át, legfeljebb 8 Celsius-fokon történik.
Kovászos technológia: kulcsfontosságú lépés
Szerintük ez kucsfontosságú lépés nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a vásárlók pontos és hiteles tájékoztatást kapjanak a kenyér minőségéről és hogy a „vadkovász” kifejezés mögött valóban a hagyományos, természetes eljárás álljon. A kenyerek mellett kelt-, illetve leveles tésztákkal foglalkoznak, illetve szezonális termékek is szerepelnek a repertoárjukban. Kétféle vadkovászos kenyeret készítenek Attila saját fejlesztésű receptje alapján.
Kreatív pékek, akik folyamatosan tanulnak
– Kezdetben Zsolnay-kemencében sütöttük a kenyereket, kizárólag az étterem kenyereskosarai számára – mesélték. – Aztán a fejlesztésnek köszönhetően megnyílt a kovászműhely, melyben helyet kapott egy ipari dagasztó- és nyújtógép, valamint a négyszintes fatüzelésű kemence. Utóbbit ha egyszerre megpakoljuk, akkor egy-egy szinten 8 kenyeret, vagyis 32 darab kenyeret süthetünk egyszerre. Egyikünk sem végzett pék, Valentina lovasoktató, Attila pedig pálinkász, borász, mindketten kreatív pékek. Viszont mindketten állandó kapcsolatban vagyunk mesterpékekkel, s állandóan tanulunk, fejlesztjük a tudásunkat. Sokszor eljönnek nekünk segíteni, több alkalommal kurzusokat tartottak, hogy lendületben maradjunk és az új gasztronómiai irányvonalat megtanuljuk.
Saját recept
Attila beszélt a saját fejlesztésű vadkovászos kenyereiről, melyre érthetően nagyon büszke. Kiemelte: az egyik a pityókás kenyér, aminek elkészítéséhez burgonyát használnak, s ezt egy búzakalász mintával jelölik meg. Ezenkívül van egy farm fehér kenyér, ami egy magas hidratáltságú kenyér.
Magas hidratáltságú kenyér, mi az?
– Utóbbi azt jelenti, hogy 80 százalék feletti a víztartalma – folytatta. – Ez azért izgalmas, mert emiatt lesz érdekes a kenyér belseje, ez egy nedvesebb tapintású, nem morzsálódik. A kenyér kevésbé szárad ki, így hosszabb ideig marad friss. Az élettani hatása is kiemelhető, hiszen a kovászban lévő tejsav- és ecetsavbaktériumok "előemésztik" a gabonalisztben lévő keményítőt, így a kenyér könnyebben emészthetővé válik a szervezet számára. Az előemésztett keményítő és a kovásszal bevitt rostok miatt a magas hidratáltságú vadkovászos kenyér kevésbé emeli meg a vércukorszintet, mint az élesztővel készült kenyerek.
Cibatta és baguette
Majd Valentina és Attila hozzátették: bizonyos időszakonként magos kenyér is megjelenik a kínálatukban, melynek 40 százaléka maggal és malátával készül. A ciabatta egy olasz fehér kenyér, amely laza, lyukacsos bélzetéről és ropogós, lapos héjáról ismerhető fel. Népszerű a sörös kenyerük, melyhez a víz mellett barna sört adnak, illetve malátakivonattal fűszerezik. Vannak még reformkenyereik is, a lényeg, hogy mindenbe próbálnak kovászt csempészni. Mindig készítenek baguette-t, vagyis hosszúra nyújtott ropogós francia fehér kenyeret.
Vadkovászos termékek a kovászműhelybenFotók: Szakony Attila
Élesztős finomságok
– A pékáruk általában kelt tésztásak, ezek élesztős tészták, viszont a speciális kelesztési technológiánk miatt sokkal kevesebb élesztőt kell használnunk, mint akár otthoni környezetben tennénk – folytatták. – Manapság napi szinten 70 darab kenyeret sütünk, az pedig időszakonként változó, hogy a kakaós csigából, a csokis-narancsos croissant-ból, a kalácsokból, a babkából, a túrós batyuból és az egyéb más termékből mennyi készül. Ezek mindegyike kapható a sormási István Parkhotel & Gasztrofarmon és a nagykanizsai Bíbor Business Centerben lévő mintaboltunkban.
