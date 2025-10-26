október 26., vasárnap

Vízminőség

1 órája

Kotrógépek a Keszthelyi-öbölben - új iszapcsapda készül!

Címkék#tómeder#Balatonban#kotrás#árvaszúnyog

Egy frissen hozott kormányhatározat értelmében azonnali intézkedéseket rendeltek el Balaton vízminőségének védelmére. A Balatoni Szövetség közleménye szerint jelenleg két kotrógép dolgozik a Keszthelyi-öbölben a tómeder üledék eltávolításán, és az eddig kitakarított iszapcsapda után új iszapcsapda kialakítása zajlik, írja a sonline.hu.

Zaol.hu
Kotrógépek a Keszthelyi-öbölben - új iszapcsapda készül!

Forrás: sonline.hu

Az új csapda az egész Keszthelyi-öbölből begyűjti majd az üledéket, csökkentve a tápanyagterhelést, ami az algásodás egyik fő oka, írták a hivatalos közösségi oldalukra feltöltött bejegyzésben.

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter is megszólalt a munkálatokkal kapcsolatban, aki úgy fogalmazott: „Ez az egy kotrás nem fogja megoldani a problémákat, csak enyhíthet valamit, például az árvaszúnyogok rajzásán jövőre, talán az algásodáson is. De ahhoz, hogy megnyugtató helyzetet kapjunk a Balatonban, hosszú távú programra van szükség - fogalmazott a miniszter.

További részletek a sonline.hu cikkében.

 

