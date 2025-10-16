Ezer szállal kötődik a kortárs költő három zalai településhez is

Az alkotó ezer szállal kötődik Zalakomárhoz, Murakeresztúrhoz és immár Nagykanizsához is. Ezért a könyv debütálásán mindhárom település polgármestere köszönti majd az alkotót. Az ingyenesen látogatható est háziasszonyai: Halmos Ildikó, a Honvéd Kaszinó igazgatója és Karosi Lászlóné, a "Napfény" Rákbetegek és Hozzátartozóik Egyesület vezetője lesznek. A műsorban a költőt Szemes Péter irodalomtörténész méltatja, majd Kardos Ferenc, a Halis-könyvtár igazgatóhelyettese beszélget Riersch Zoltánnal. Kissné Kovács Szilvia énekel, a versekből pedig Csere Andrea pedagógus, versmondó, illetve Horváth István Radnóti-díjas versmondó és Antal Gergő közművelődési munkatárs olvasnak fel.