1 órája
Ezer szállal kötődik a kortárs költő három zalai településhez is
Nagykanizsán a Honvéd Kaszinóban október 21-én kedden 17.30 órakor tartják Riersch Zoltán Krúdy-díjas költő Nagykanizsai kalauz című kötetének bemutatóját.
Riersch Zoltán két éve egy másik kötetbemutatón a könyvtárban. A költő most saját könyvét tárja az érdeklődők elé
Fotó: archív/Szakony Attila
Az alkotó ezer szállal kötődik Zalakomárhoz, Murakeresztúrhoz és immár Nagykanizsához is. Ezért a könyv debütálásán mindhárom település polgármestere köszönti majd az alkotót. Az ingyenesen látogatható est háziasszonyai: Halmos Ildikó, a Honvéd Kaszinó igazgatója és Karosi Lászlóné, a "Napfény" Rákbetegek és Hozzátartozóik Egyesület vezetője lesznek. A műsorban a költőt Szemes Péter irodalomtörténész méltatja, majd Kardos Ferenc, a Halis-könyvtár igazgatóhelyettese beszélget Riersch Zoltánnal. Kissné Kovács Szilvia énekel, a versekből pedig Csere Andrea pedagógus, versmondó, illetve Horváth István Radnóti-díjas versmondó és Antal Gergő közművelődési munkatárs olvasnak fel.
