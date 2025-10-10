Kinek lehet szüksége egy Trabantra? Már azt is lopják!

A körözött járművek többsége lopás miatt került fel az Országos Rendőr-főkapitányság hivatalos honlapjára, a police.hu oldalra. Az itteni adatbázisból sorozatunk első két részében azokat a járműveket már bemutattak, amiket a zalaegerszegi és a nagykanizsai rendőrkapitányság kerestet. A keszthelyi rendőrkapitányság kilenc járműre tart fenn érvényes körözést, ebből négy tartozik az ötven köbcentiméter alatti segédmotoros kerékpár kategóriába, négy személygépkocsi, egy pedig tehergépjármű. Ez utóbbi egy 2001-ben gyártott, fehér színű Toyota Ducato, amit 2020. december 15-én tulajdonítottak el. A rendszáma PWD 204.

A járműlopás tárgya tehergépkocsi, személyautó és motor is lehet. A keszthelyi rendőrkapitányság által körözött járművek listáján mindhárom kategória szerepel

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Egy Trabant is szerepel a körözött járművek listáján

A személyautó kategóriában a legérdekesebb eset 2017. október 12-ig vezethető vissza, akkor ugyanis egy Trabant tűnt el a keszthelyi rendőrkapitányság illetékességi területéről. A keleti blokk szürke színűre festett járműcsodáját 1989-ben gyártották, a rendszáma CB 64-24. Ugyancsak körözés alatt áll egy fehér színű Mitsubishi Lancer és egy fehérre festett Suzuki Swift is. Előbbit 1995-ban gyártották, s 2021. október 16-án veszett nyoma, utóbbinak gyártási évét nem tartalmazza az adatbázis, csak azt, hogy hogy 20123. október 20. óta keresik. Ezekkel a személygépkocsikkal kapcsolatban rendszámot nem közölt a police.hu oldal. A rendőrök keresnek továbbá egy 2006-ban gyártott fekete színű Citroënt is, aminek AA-EK 489 a forgalmi rendszáma. Az autó eltűnését 2025. március 25-én jelezte tulajdonosa.

Egy szürke Simson. Ez a segédmotoros kerékpár is szerepel a körözött járművek listáján

Forrás: police.hu

Négy Simson tűnt el ugynazon a napon?

Az ötven köbcentiméter alatti segédmotoros kerékpárok kategóriájában – Zalaegerszeg és Nagykanizsa vonzáskörzetéhez hasonlóan – a Simson a „legnépszerűbb” a tolvajok körében, a keszthelyi rendőrök négy ilyen márkájú kétkerekűt is keresnek. Akad köztük két piros, egy narancsszínű és egy szürke is. Ez utóbbiról leírást is adott tulajdonosa, eszerint a kismotor gyári festése kopottas, a jobb oldal légszűrőház fedél gyárilag horpasztott, kormánya pedig magasított. Felnijeit újrafestették szürkére, az első és hátsó sárvédői azonban rozsdásak, akárcsak az alul elvezetett kipufogó középső része. Található rajta egy gyári „Enduro” vízmatrica is. A segédmotoros kerékpárokkal kapcsolatban érdekes információ lehet még, hogy mind a négy Simsont 2022. szeptember elseje óta keresik.