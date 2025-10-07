október 7., kedd

Rendőrségi körözések

1 órája

Piros Opel, fekete Mazda és Simsonok – körözés alatt állnak ezek a járművek Zalában

Nemcsak jelentős anyagi kárt, de sok bosszúságot is okozhat, ha valakinek ellopják a járművét. Sajnos, a tapasztalatok azt mutatják, hogy ezeknek a közlekedési eszközöknek egy része sosem kerül elő, pedig a rendőrség körözést is elrendel velük szemben.

Gyuricza Ferenc

Eltűnt járművek körözését ugyanakkor nemcsak lopás miatt rendelheti el a hatóság, egyéb bűncselekményi, vagy akár balesetben való érintettség miatt is kereshetik őket. A Zala vármegyei rendőri szervek jelenleg is több tucatnyi jármű után kutatnak, ezekről a police.hu oldalon található részletes kimutatás. Elsőként azoknak az adatait közöljük, aminek körözését a zalaegerszegi rendőrkapitányság rendelte el. Írásunkból az is kiderül, hogy melyik járműtípusból szerepel a legtöbb a listán. 

A zalaegerszegi rendőrkapitányság jelenleg 11 járműre tart fenn körözést (képünk illusztráció)
Forrás:  Illusztráció / Shutterstock

A körözés alatt álló járművek

A zalaegerszegi rendőrkapitányság jelenleg 11 eltűnt járművet keres, melyek között segédmotoros kerékpár, motorkerékpár, személygépkocsi és tehergépkocsi egyaránt található. Ez utóbbi két járműkategóriából két-két körözött jármű szerepel az adatbázisban. Bűncselekmény tárgya jogcímen adott ki körözést a rendőrség a CTM 852 rendszámú, 1993-ban gyártott, piros színű Opel Astra márkájú személygépkocsi miatt. Ezt az autót 2021 december 7-e óta keresik. A másik körözött személygépkocsi az NVD 810 rendszámú, fekete színű Mazda 323F, amit ez év március 26. óta keresnek hasonló okból. 

Litvániában forgalomba helyezett Mercedes

A körözött tehergépjárművek egyike egy Litvániában forgalomba helyezett, 2021-ben gyártott, szürke színű Mercedes Sprinter, aminek rendszáma MME 767. Ezt a járművet 2025. július 27-e óra keresik. A rendőrségi adatbázisban szerepel egy 1995-ben gyártott fehér színű Toyota Dyna is. Az FHE 094 rendszámú teherautót 2021. október 9-e óta keresi a rendőrség. A teherautók körözését ugyancsak bűncselekményi érintettség miatt rendelték el. 

A körözési listán szereplő Simsonok egyike
Forrás: police.hu

A Simsonok különösen népszerűek

A zalaegerszegi rendőrkapitányság által elrendelt körözések listáján az 50 köbcentiméter hengerűrtartalom alatti segédmotoros kerékpárok jelentik a „legnépesebb” kategóriát. Ebből a járműtípusból összesen hatot találtunk a police.hu oldal adatbázisában, s valamennyi Simson márkájú. Akad köztük piros, kék, sárga és narancssárga, régebbi és újabb típus egyaránt. Ezeket a segédmotoros kerékpárokat jellemzően ellopták a tulajdonosaiktól, így a körözést bűncselekmény tárgya jogcímen rendelték el. Ugyanezen ok miatt keresi a rendőrség azt a 2000-ben gyártott, szürke színű. UDB 099 rendszámú Peugeot Elyseo motorkerékpárt, ami 2024. augusztus 30-án tűnt el. 

A körözés alatt álló járművek bemutatását további írásainkban folytatjuk.

 

