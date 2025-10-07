Előkerült az a zalai fiatalkorú, akit égen-földön kerestek - Tippeljen, hol töltötte az idejét!

Hírportálunkon az elmúlt héten háromrészes sorozatban mutattuk be azokat a fiatalkorú személyeket, akik szeptemberben távoztak ismeretlen helyre otthonaikból, így a rendőrség körözést rendelt el velük szemben. Közéjük tartozott a nagykanizsai születésű, 17 éves Bogdán György, aki néhány nappal írásunk megjelenését követően telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül jelentkezett szerkesztőségünknél. Üzenetében közölte: épségben előkerült, visszament abba a gyermekotthonba, ahol nevelkedik, s ezt a rendőrség felé is jelezte.

A barátnőjénél töltött néhány napot

Kedden sikerült felvennünk a kapcsolatot Bogdán Györggyel. A 17 éves fiatal elmondta: a Zala Vármegyei Gyermekvédelmi Központ nagykanizsai, Űrhajós utcai gyermekotthonának lakója. Innen „lépett le” szeptember 30-án, ám nem tűnt el, nem esett baja, csupán a barátnőjénél töltött néhány napot. Amikor meglátta fotóját a közösségi médiában, illetve szembesült azzal, hogy több ismerőse aggódó kommentben érdeklődött hogyléte iránt, arra az elhatározásra jutott, hogy visszamegy az otthonba.

- Láttam a fotómat a Facebook-on és a zaol.hu honlapján is – mondta Bogdán György. – Sokan kerestek, barátok és ismerősök egyaránt. Volt, aki kommentben fejezte ki aggodalmát, s voltak olyanok, akik üzentek is. Nagyon köszönöm mindenkinek a törődést, jól vagyok, nincs semmi bajom.

Visszavont körözések

A rendőrség által kiadott, fiatalkorú személyekkel kapcsolatos körözések jelentős része hasonló eseteket takar. A gyermekotthonokban nevelkedők engedély nélkül távoznak, néhány napot barátok vagy ismerősök között, esetleg családi környezetben töltenek, majd szerencsésen előkerülnek. A múlt héten nyolc olyan zalai születésű fiatalkorú személyt mutattunk be, akikkel szemben szeptemberben adott ki körözést valamelyik rendőrségi szerv. Közülük négyen már előkerültek, így az ő adataik már nem érhetőek el a police.hu oldalon.