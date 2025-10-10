október 10., péntek

Kórház

1 órája

Korlátozták a látogatást ezen a zalai krónikus osztályon

Címkék#kórház#látogatási korlátozás#Krónikus Osztály

Elővigyázatosságból korlátozták a látogatást a Keszthelyi Kórházban.

Zaol.hu
Korlátozták a látogatást ezen a zalai krónikus osztályon

A felső légúti betegségek miatt hozták az intézkedést.

Fotó: Illusztráció: Földi Imre/MW

A Keszthelyi Kórház a hivatalos honlapján közölte, hogy a felső légúti megbetegedések számának megemelkedése miatt elővigyázatosságból 2025. október 09-től  korlátozásokat vezettek be a krónikus osztályon.

  • Egy beteghez egy hozzátartozó érkezhet 10 perces látogatási időre.
  • Belépéskor szükséges a kézfertőtlenítés és az orr-száj maszk használata.

 

