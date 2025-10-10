Kórház
2 órája
Korlátozták a látogatást ezen a zalai krónikus osztályon
Elővigyázatosságból korlátozták a látogatást a Keszthelyi Kórházban.
A felső légúti betegségek miatt hozták az intézkedést.
A Keszthelyi Kórház a hivatalos honlapján közölte, hogy a felső légúti megbetegedések számának megemelkedése miatt elővigyázatosságból 2025. október 09-től korlátozásokat vezettek be a krónikus osztályon.
- Egy beteghez egy hozzátartozó érkezhet 10 perces látogatási időre.
- Belépéskor szükséges a kézfertőtlenítés és az orr-száj maszk használata.
