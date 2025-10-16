október 16., csütörtök

Gál névnap

15°
+14
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Séta a mellrák ellen

1 órája

Rózsaszín szalagokkal és lufikkal irányították a figyelmet a korai felismerés és a rendszeres szűrés fontosságára (galéria, videó)

Címkék#séta#Baranyainé Sifter Mária#Zaol videó#Séta a mellrák ellen#mellrák#mellrákszűrés

Október 1. az emlőrák elleni küzdelem világnapja, október hónap pedig a melldaganat elleni küzdelemről szól. A Daganatos Betegek Egyesülete és a Zala Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya ebből az alkalomból szervezett rendezvényt, majd sétát a korai felismerés és a rendszeres szűrés fontosságára felhívva a figyelmet.

Antal Lívia

Az egyesületet 1990 februárjában dr. Erdős Sándor nőgyógyász főorvos koordinálásával tizenkét olyan hölgy alapította, akik kigyógyultak a betegségből. Azóta számos rendezvényt szerveztek, az emlőrák ellen 1991-ben az elsőt, hogy felhívják a figyelmet a korai felismerés fontosságára, tudtuk meg.

Mellrák. A korai felismerés és a rendszeres szűrés fontosságára hívták fel a figyelmet a rendezvényen.
A nők körében az emlőrák az egyik leggyakoribb rosszindulatú kórkép. A korai felismerés és a rendszeres szűrés fontosságára hívták fel a figyelmet a rendezvényen.           
Fotó: Pezzetta Umberto  / Zalai Hírlap

Korai felismerés és önvizsgálat

Az emlőrák a nők körében a leggyakrabban előforduló rosszindulatú daganatok egyike. Október hónap minden évben az emlőrák elleni küzdelem jegyében telik. Ennek jelképe 1991 óta a rózsaszín szalag, ami egyben a reményt is szimbolizálja. Érdekesség, hogy az esetek közel egy százalékában férfiaknál is előfordul ez a betegség. A megelőzésben, illetve a sikeres gyógyításban kiemelt szerepe van az önvizsgálatnak és a mammográfiás szűrővizsgálatoknak – hangsúlyozta Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere.

Figyelemfelhívó séta

A rendezvényen Baranyainé Sifter Mária egyesületi elnök, Dr. Varga Andrea, a Zala Vármegyei Kormányhivatal főigazgatója mondott köszöntőt, majd Dr. Milics Margit radiológus főorvos tartott előadást a betegség lehetséges okairól és megelőzésének fontosságáról. Ezt követően a kormányhivatal épületétől rózsaszín léggömbökkel a kezükben figyelemfelhívó sétára indultak a résztvevők a Dísz térre.

Séta a mellrák ellen, előadás

Fotók: Pezzetta Umberto

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu