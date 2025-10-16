Rózsaszín szalagokkal és lufikkal irányították a figyelmet a korai felismerés és a rendszeres szűrés fontosságára (galéria, videó)

Az egyesületet 1990 februárjában dr. Erdős Sándor nőgyógyász főorvos koordinálásával tizenkét olyan hölgy alapította, akik kigyógyultak a betegségből. Azóta számos rendezvényt szerveztek, az emlőrák ellen 1991-ben az elsőt, hogy felhívják a figyelmet a korai felismerés fontosságára, tudtuk meg.

A nők körében az emlőrák az egyik leggyakoribb rosszindulatú kórkép. A korai felismerés és a rendszeres szűrés fontosságára hívták fel a figyelmet a rendezvényen.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Korai felismerés és önvizsgálat

Az emlőrák a nők körében a leggyakrabban előforduló rosszindulatú daganatok egyike. Október hónap minden évben az emlőrák elleni küzdelem jegyében telik. Ennek jelképe 1991 óta a rózsaszín szalag, ami egyben a reményt is szimbolizálja. Érdekesség, hogy az esetek közel egy százalékában férfiaknál is előfordul ez a betegség. A megelőzésben, illetve a sikeres gyógyításban kiemelt szerepe van az önvizsgálatnak és a mammográfiás szűrővizsgálatoknak – hangsúlyozta Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere.

Figyelemfelhívó séta

A rendezvényen Baranyainé Sifter Mária egyesületi elnök, Dr. Varga Andrea, a Zala Vármegyei Kormányhivatal főigazgatója mondott köszöntőt, majd Dr. Milics Margit radiológus főorvos tartott előadást a betegség lehetséges okairól és megelőzésének fontosságáról. Ezt követően a kormányhivatal épületétől rózsaszín léggömbökkel a kezükben figyelemfelhívó sétára indultak a résztvevők a Dísz térre.