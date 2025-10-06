Hamarosan bemutató
Könyv jelent meg a zalai egyetem negyedévszázadáról
Nagykanizsán a Pannon Egyetem Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központban október 7-én kedden 17 órakor tartják a PEN25 címmel megjelent emlékkönyv bemutatóját.
A könyvbemutató helyszíne a körforgásos egyetemi központ Zrínyi utcai épületében lesz
Fotó: Szakony Attila
Az eseményen a jelenlévők inspiráló, jó hangulatú kerekasztal beszélgetéseket hallhatnak a múltról, jelenről és a jövőről. A rövid előadások főszereplői egykori és jelenlegi vezetők, hallgatók, illetve kollégáik lesznek. A kulturális műsorban a Decsi fivérek lépnek a közönség elé.
