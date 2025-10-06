október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

+14
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hamarosan bemutató

32 perce

Könyv jelent meg a zalai egyetem negyedévszázadáról

Címkék#Pannon Egyetem#Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központban#PEN25

Nagykanizsán a Pannon Egyetem Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központban október 7-én kedden 17 órakor tartják a PEN25 címmel megjelent emlékkönyv bemutatóját.

Benedek Bálint
Könyv jelent meg a zalai egyetem negyedévszázadáról

A könyvbemutató helyszíne a körforgásos egyetemi központ Zrínyi utcai épületében lesz

Fotó: Szakony Attila

 Az eseményen a jelenlévők inspiráló, jó hangulatú kerekasztal beszélgetéseket hallhatnak a múltról, jelenről és a jövőről. A rövid előadások főszereplői egykori és jelenlegi vezetők, hallgatók, illetve kollégáik lesznek. A kulturális műsorban a Decsi fivérek lépnek a közönség elé.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu