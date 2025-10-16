51 perce
Kilépett már a komfortzónájából? Ha még nem, az egyik legismertebb zalai sportoló segít! (galéria, videó)
Nagykanizsán a Vasemberházban szerdán dr. Lubics Szilvia hosszútávfutó, ultramaratonista, „spártai hősnő”, fogorvos, háromgyermekes édesanya tartott motivációs előadást a Zala Vármegyei Kormányhivatal kormánytisztviselőinek.
Dr. Lubics Szilvia (balról) és dr. Józsa Zsanett a motivációs előadás előtt
Fotó: Szakony Attila
A megjelenteket dr. Józsa Zsanett, a Magyar Kormánytisztviselői Kar Zala vármegyei területi alelnöke köszöntötte. Elmondta: a nagykanizsai ultramaratonista gondolatai motivációt jelenthetnek azoknak, akik naphosszat az irodában ülnek. Bár köztük is akad jó néhány olyan kolléga, aki rendszeresen sportol és tesz az egészségéért. "Dr. Lubics Szilvia olyan sportoló, aki saját megtapasztalásain keresztül tanácsokkal láthatja el a kormánytisztviselőket is, és mindez kimozdíthatja őket a komfortzónájukból".
Dr. Lubics Szilvia előadásában szólt a gyerekkoráról, a motivációjától, a futás iránt érzett elköteleződéséről s persze az idei versenyei is szóba kerültek.
Lubics Szilvia motivációs előadásaFotók: Szakony Attila