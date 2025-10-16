Kilépett már a komfortzónájából? Ha még nem, az egyik legismertebb zalai sportoló segít! (galéria, videó)

A megjelenteket dr. Józsa Zsanett, a Magyar Kormánytisztviselői Kar Zala vármegyei területi alelnöke köszöntötte. Elmondta: a nagykanizsai ultramaratonista gondolatai motivációt jelenthetnek azoknak, akik naphosszat az irodában ülnek. Bár köztük is akad jó néhány olyan kolléga, aki rendszeresen sportol és tesz az egészségéért. "Dr. Lubics Szilvia olyan sportoló, aki saját megtapasztalásain keresztül tanácsokkal láthatja el a kormánytisztviselőket is, és mindez kimozdíthatja őket a komfortzónájukból".

Dr. Lubics Szilvia a motivációs előadása közben

Fotó: Szakony Attila

Dr. Lubics Szilvia előadásában szólt a gyerekkoráról, a motivációjától, a futás iránt érzett elköteleződéséről s persze az idei versenyei is szóba kerültek.