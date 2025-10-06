Költözik a zalai város kamarája - itt találhatja meg őket

A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara Szolgáltató Irodája új helyre költözik az Ady utcáról. A költözés miatt átmenetileg (október 8-13. között) szünetel az ügyfélfogadás, az ügyfelek a 30-754-3616-os telefonszámon tudnak segítséget kérni sürgős esetben. Az érdeklődőket október 14-től a Fő út 24. szám alatt található új kamarai székházban várják – számolt be róla a Zalakocka.hu.