Megújult a hévízi temető jelképe, magas rangú vendég avatta fel

A politikus úgy fogalmazott: „az élet forrásának is nevezett városban, régi szépségében, felújítva áll Krisztus keresztje, amely minden élet alfája és ómegája”. Jelezte, többszörösen is szimbolikus, hogy a kőkereszt megáldása és felszentelése éppen ezen a napon történik, amikor a katolikus egyház Rózsafüzér Királynőjét ünnepli. Egy napja, október 6-án pedig az aradi vértanúkra emlékezett a nemzet, „akiknek az áldozata nélkül aligha lehetett volna 1867-ben kiegyezés, majd az azt követő, páratlan polgárosodás és fejlődés Magyarországon”.

A megújult kőkeresztet Latorcai Csaba miniszterhelyettes avatta fel, kiemelve: Mi, magyarok vagyunk azok, akik felvesszük a kesztyűt, és megálljt parancsolunk az önpusztítás rohamosan terjedő vírusának

Fotó: Péter B. Árpád

A kőkereszt kötelez

– Október a magyar hősiesség hónapja. Az esztendő ilyenkor már lelassult, lassú léptekkel bandukol, és az elmúlás felé tart a természet is. A magyarok számára október mégis a hősiesség és a szabadság vágyával átszőtt ébredés hónapja. Mert a 13 kivégzett hős honvédtábornok helytállása a bitófa alatt sem tört meg, és nem tört meg bennünket 1956. október 23. hősiességét követően az ismételten ránk szabaduló szovjet elnyomás sem – emelte ki Latorcai Csaba.

Latorcai Csaba és Naszádos Péter a kőkereszt avatásán

Fotó: Péter B. Árpád

Isten ereje

Az államtitkár kijelentette: 1100 éves történelmünk során számtalan alkalommal tapasztaltuk meg, hogy a kereszt valóban Isten ereje. S erre most is szükségünk van, amikor látjuk és a bőrünkön tapasztaljuk, hogyan tagadja meg a keresztet a körülöttünk lévő világ, s benne az európai közösség, amelynek létrejöttét, jövőjét és gyarapodását maguk az alapító atyák éppen a kereszt erejére alapozták.

Naszádos Péter: Azt kell elérnünk, hogy Hévíz ne csak a testnek, hanem a léleknek is gyógyulást kínáljon. Fotó: PBÁ

Az önpusztítás vírusa

– Ebben az önmagából kifordult világban kell ma szinte egyedül a józanság hírnökeként kitartanunk nekünk, magyaroknak Isten, a haza és a család mellett. Mert mi vagyunk azok, akik felvesszük a kesztyűt, és megálljt parancsolunk az önpusztítás rohamosan terjedő vírusának – szögezte le Latorcai Csaba.

Az egyházi méltóságok megszentelték, illetve megáldották a vallási mementót, b-j: Kiss László, Péntekné Vizkelety Márta, Bettina Gummel és Vajna Éliás István

Fotó: PBÁ

Beváltott ígéret

Naszádos Péter, Hévíz polgármestere arról beszélt, kívánatos, ha egy független polgármester kimarad a nagypolitikából, hisz településének minden polgárát képviselnie kell.

– A második feladata az, hogy beváltsa az ígéreteit. Az elmúlt egy évben mindent betartottunk, aminek része a kőkereszt felújítása is. A következő pont pedig, hogy együtt kell dolgoznia a mindenkori kormánnyal, és nemcsak a barátság miatt, hanem azért is, mert így tudjuk előrevinni Hévíz és a térség ügyét – sorolta a városvezető.