46 perce
Megújult a hévízi temető jelképe, magas rangú vendég avatta fel
Megújult a hévízi temető keresztény mementója. A kőkereszt újjáavatásán Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára kijelentette: a kereszt valóban Isten ereje, erről tanúskodik a történelmünk is.
A politikus úgy fogalmazott: „az élet forrásának is nevezett városban, régi szépségében, felújítva áll Krisztus keresztje, amely minden élet alfája és ómegája”. Jelezte, többszörösen is szimbolikus, hogy a kőkereszt megáldása és felszentelése éppen ezen a napon történik, amikor a katolikus egyház Rózsafüzér Királynőjét ünnepli. Egy napja, október 6-án pedig az aradi vértanúkra emlékezett a nemzet, „akiknek az áldozata nélkül aligha lehetett volna 1867-ben kiegyezés, majd az azt követő, páratlan polgárosodás és fejlődés Magyarországon”.
A kőkereszt kötelez
– Október a magyar hősiesség hónapja. Az esztendő ilyenkor már lelassult, lassú léptekkel bandukol, és az elmúlás felé tart a természet is. A magyarok számára október mégis a hősiesség és a szabadság vágyával átszőtt ébredés hónapja. Mert a 13 kivégzett hős honvédtábornok helytállása a bitófa alatt sem tört meg, és nem tört meg bennünket 1956. október 23. hősiességét követően az ismételten ránk szabaduló szovjet elnyomás sem – emelte ki Latorcai Csaba.
Isten ereje
Az államtitkár kijelentette: 1100 éves történelmünk során számtalan alkalommal tapasztaltuk meg, hogy a kereszt valóban Isten ereje. S erre most is szükségünk van, amikor látjuk és a bőrünkön tapasztaljuk, hogyan tagadja meg a keresztet a körülöttünk lévő világ, s benne az európai közösség, amelynek létrejöttét, jövőjét és gyarapodását maguk az alapító atyák éppen a kereszt erejére alapozták.
Az önpusztítás vírusa
– Ebben az önmagából kifordult világban kell ma szinte egyedül a józanság hírnökeként kitartanunk nekünk, magyaroknak Isten, a haza és a család mellett. Mert mi vagyunk azok, akik felvesszük a kesztyűt, és megálljt parancsolunk az önpusztítás rohamosan terjedő vírusának – szögezte le Latorcai Csaba.
Beváltott ígéret
Naszádos Péter, Hévíz polgármestere arról beszélt, kívánatos, ha egy független polgármester kimarad a nagypolitikából, hisz településének minden polgárát képviselnie kell.
– A második feladata az, hogy beváltsa az ígéreteit. Az elmúlt egy évben mindent betartottunk, aminek része a kőkereszt felújítása is. A következő pont pedig, hogy együtt kell dolgoznia a mindenkori kormánnyal, és nemcsak a barátság miatt, hanem azért is, mert így tudjuk előrevinni Hévíz és a térség ügyét – sorolta a városvezető.
A lélek gyógyulása
Naszádos Péter úgy folytatta: jó, ha egy polgármester ki tud állni értékek mellett. Ennek jegyében hirdették meg, hogy Hévíz az ökumenikus kereszténység fáklyája lesz. Ezért állítják fel Boldog Bódi Mária Magdolna biciklis szobrát, alakítanak ki kerékpáros zarándokutat Hévíz és Veszprém között, s e sorba illeszkedik, hogy a Szentlélek-templomban Szent II. János Pál pápa vérereklyéjét helyezik el október 22-én. „Azt kell elérnünk, hogy Hévíz ne csak a testnek, hanem a léleknek is gyógyulást kínáljon”, emelte ki a polgármester.
A felújított kőkeresztet Kiss László esperes-plébános és Vajna Éliás István ortodox diakónus szentelte meg, Péntekné Vizkelety Márta református lelkipásztor, valamint Bettina Gummel német evangélikus lelkész pedig megáldotta. Közreműködött Nyári Elek népi zenekara és a Tiszta Forrás Dalkör.
Kőkeresztek itthon
- az első ismert kőkereszt idehaza a Sopron határában állt, a „Pihenő kereszt” a román korból származik
- a korabeli kőkeresztek többsége fogadalmi emlék volt
- a Kárpát-medence sok helyén állnak úgynevezett missziós keresztek is