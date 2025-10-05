október 5., vasárnap

Kultúr-kocsmatúra Zalaegerszegen, harmadszor érkezik a Kocsmaturista

Címkék#program#Tourinform#Változatosságok és változások#Kocsmaturista

Immáron harmadik alkalommal érkezik Zalaegerszegre. Október 11-én, szombaton ismét találkozhatnak az érdeklődők Csanádi Tibor Uluval, ismert nevén a Kocsmaturistával. A zalaegerszegi Tourinform iroda programja ezúttal is új útvonalon halad, a szervezők különleges tematikával készülnek „Változatosságok és változások” címmel.

Mozsár Eszter
Kultúr-kocsmatúra Zalaegerszegen, harmadszor érkezik a Kocsmaturista

Forrás: Zalaegerszegi Tourinform Iroda

A belvárosi kocsmatúra során a résztvevők öt különböző stílusú vendéglátóhelyet ismerhetnek meg. A kóstolások során szó lesz a mai kocsmaélet sajátosságairól és a város egykor neves vendéglátóhelyeinek történetéről. A 16 órakor induló, várhatóan 3-4 órás program limitált csoporttal indul, regisztrálni a Tourinform iroda elérhetőségein lehet.

