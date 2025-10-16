Elhunyt a zalai születésű nyugalmazott plébános

Kiss Sándort 1971. június 20-án szentelték áldozópappá. Első szolgálati helye Lenti volt, ahol 1974-ig látott el kápláni feladatokat. Innen hasonló megbízatással előbb Nagykutasra, majd 1976-ban Vasvárra került. 1979-től egészen 1988-ig – mint lelkész – Rigyácon tevékenykedett. 1988-ban első plébánosi megbízatásával Csákánydoroszlóra küldte az egyházmegye akkori főpásztora, dr. Konkoly István, majd 1991-ben hasonló beosztásban visszahelyezte Zalába, ezúttal Gellénházára, ahol hét évet töltött el. Kiss László utolsó szolgálati helye Sorokpolány volt, itt 1998-tól egészen nyugállományba vonulásáig, 2013-ig szolgált lelkészként.

Kiss Sándor nyugalmazott plébános

Forrás: Szombathelyi Egyházmegye