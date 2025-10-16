október 16., csütörtök

Gyász

53 perce

Elhunyt a zalai születésű nyugalmazott plébános

A pákai Szent Péter és Pál apostolok plébánia tette közzé a gyászhírt, miszerint a szombathelyi egyházmegyei nyugállományban lévő papjainak egyike eltávozott az élők sorából. Kiss Sándor atya – aki a pákai plébánia területén született 1942-ben – október 13-án, hétfőn hunyt el a szombathelyi papi otthonban.

Gyuricza Ferenc

Kiss Sándort 1971. június 20-án szentelték áldozópappá. Első szolgálati helye Lenti volt, ahol 1974-ig látott el kápláni feladatokat. Innen hasonló megbízatással előbb Nagykutasra, majd 1976-ban Vasvárra került. 1979-től egészen 1988-ig – mint lelkész – Rigyácon tevékenykedett. 1988-ban első plébánosi megbízatásával Csákánydoroszlóra küldte az egyházmegye akkori főpásztora, dr. Konkoly István, majd 1991-ben hasonló beosztásban visszahelyezte Zalába, ezúttal Gellénházára, ahol hét évet töltött el. Kiss László utolsó szolgálati helye Sorokpolány volt, itt 1998-tól egészen nyugállományba vonulásáig, 2013-ig szolgált lelkészként. 

Kiss Sándor nyugalmazott plébános
Kiss Sándor nyugalmazott plébános
Forrás: Szombathelyi Egyházmegye

 

 

