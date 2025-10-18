október 18., szombat

Lukács névnap

13°
+14
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A papi otthonban hunyt el

1 órája

Október végén helyezik örök nyugalomra a zalai születésű nyugalmazott plébánost

Címkék#plébános#elhunyt#Szombathelyi Egyházmegye#gyász

Október 30-án, csütörtökön helyezik örök nyugalomra az életének 84., áldozópapi szolgálatának 55. évében elhunyt zalai születésű nyugalmazott plébános hamvait. Kiss Sándor atya haláláról néhány nappal ezelőtt már beszámoltunk hírportálunkon.

Gyuricza Ferenc

Akkor a pákai Szent Péter és Pál apostolok plébánia által közzétett információra hivatkoztunk, ezúttal már a szombathelyi egyházmegye is beszámolt Kiss Sándor atya haláláról. Mint írták: a nyugalmazott plébános a betegek kenetével megerősítve október 13-án hunyt el csendesen a szombathelyi papi otthonban. 

Kiss Sándor atya
Kiss Sándor atya
Forrás: Szombathelyi Egyházmegye

Kiss Sándor atya végakarata

Kiss Sándor lelki üdvéért október 30-án, csütörtökön 11.30-kor mutatnak be engesztelő gyászmisét a szombathelyi Fatimai Szűzanya tiszteletére és Boldog Batthyány-Strattmann László emlékére épült Olad-lakótelepi templomban. Végakaratának megfelelően hamvait közvetlenül a gyászmise után a templom urnatemetőjében helyezik örök nyugalomra. 

Zalában több helyen is szolgált

Mint azt korábban megírtuk: Kiss Sándor az 1971. június 20-án történt pappá szentelését követően először Lentiben szolgált, mint káplán, de több zalai településen – Nagykutason, Rigyácon és Gellénházán is – állomásozott. Utolsó szolgálati helye Sorokpolány volt, itt 1998-tól egészen nyugállományba vonulásáig, 2013-ig szolgált lelkészként.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu