Október végén helyezik örök nyugalomra a zalai születésű nyugalmazott plébánost
Október 30-án, csütörtökön helyezik örök nyugalomra az életének 84., áldozópapi szolgálatának 55. évében elhunyt zalai születésű nyugalmazott plébános hamvait. Kiss Sándor atya haláláról néhány nappal ezelőtt már beszámoltunk hírportálunkon.
Akkor a pákai Szent Péter és Pál apostolok plébánia által közzétett információra hivatkoztunk, ezúttal már a szombathelyi egyházmegye is beszámolt Kiss Sándor atya haláláról. Mint írták: a nyugalmazott plébános a betegek kenetével megerősítve október 13-án hunyt el csendesen a szombathelyi papi otthonban.
Kiss Sándor atya végakarata
Kiss Sándor lelki üdvéért október 30-án, csütörtökön 11.30-kor mutatnak be engesztelő gyászmisét a szombathelyi Fatimai Szűzanya tiszteletére és Boldog Batthyány-Strattmann László emlékére épült Olad-lakótelepi templomban. Végakaratának megfelelően hamvait közvetlenül a gyászmise után a templom urnatemetőjében helyezik örök nyugalomra.
Zalában több helyen is szolgált
Mint azt korábban megírtuk: Kiss Sándor az 1971. június 20-án történt pappá szentelését követően először Lentiben szolgált, mint káplán, de több zalai településen – Nagykutason, Rigyácon és Gellénházán is – állomásozott. Utolsó szolgálati helye Sorokpolány volt, itt 1998-tól egészen nyugállományba vonulásáig, 2013-ig szolgált lelkészként.