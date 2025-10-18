Október végén helyezik örök nyugalomra a zalai születésű nyugalmazott plébánost

Akkor a pákai Szent Péter és Pál apostolok plébánia által közzétett információra hivatkoztunk, ezúttal már a szombathelyi egyházmegye is beszámolt Kiss Sándor atya haláláról. Mint írták: a nyugalmazott plébános a betegek kenetével megerősítve október 13-án hunyt el csendesen a szombathelyi papi otthonban.

Kiss Sándor atya

Forrás: Szombathelyi Egyházmegye

Kiss Sándor atya végakarata

Kiss Sándor lelki üdvéért október 30-án, csütörtökön 11.30-kor mutatnak be engesztelő gyászmisét a szombathelyi Fatimai Szűzanya tiszteletére és Boldog Batthyány-Strattmann László emlékére épült Olad-lakótelepi templomban. Végakaratának megfelelően hamvait közvetlenül a gyászmise után a templom urnatemetőjében helyezik örök nyugalomra.

Zalában több helyen is szolgált

Mint azt korábban megírtuk: Kiss Sándor az 1971. június 20-án történt pappá szentelését követően először Lentiben szolgált, mint káplán, de több zalai településen – Nagykutason, Rigyácon és Gellénházán is – állomásozott. Utolsó szolgálati helye Sorokpolány volt, itt 1998-tól egészen nyugállományba vonulásáig, 2013-ig szolgált lelkészként.