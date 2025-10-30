1 órája
Napsütötte tájak, idilli pillanatok! Csodálatos képek két nagyszerű zalai alkotótól
November 30-ig tekinthető meg Letenyén, a városi könyvtár épületében az a képzőművészeti kiállítás, amit a Magyar Festészet Napja apropóján rendeztek be az intézményben. A helybéli Kiss Lászlóné Bokán Mária, valamint a bázakerettyei dr. Pósza Istvánné, azaz László Kovács Erzsébet alkotásait Martonné Várhidi Erika nyugalmazott vizuális kultúra szakos tanár ajánlotta a látogatók figyelmébe.
Ezt megelőzően Dömők József, a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója beszélt arról, hogy Letenyén már hagyomány, hogy a Magyar Festészet Napja alkalmából lehetőséget biztosítanak helyi vagy környékbeli alkotók számára a nagyobb nyilvánosság előtti bemutatkozásra. A jelenlegi kiállításmegnyitó is szép számú érdeklődőt vonzott, ami egyrészt köszönhető az alkotóknak, hiszen nemcsak festőként ismertek, de Kiss Lászlóné Bokán Mária a helyi közösségnek is elismert, megbecsült tagja, dr. Pósza Istvánné pedig közismert zalai művész-tanár, akinek a rajzolás és festés nemcsak az életeleme, de mellette generációkat szerettetett meg a képzőművészettel.
Kiss Lászlóné Bokán Mária
A születése óra letenyei lakos, s a munkahelyei révén szintén a dél-zalai kisvároshoz kötődő Kiss Lászlóné Bokán Mária érdeklődése már általános iskolás korában a képzőművészet felé fordult, ám akkor még nem kezdett el komolyabban foglalkozni a képalkotással. A festészet iránti szenvedélyének újbóli fellángolása az utolsó munkahelyének, a letenyei közös önkormányzati hivatal szociális osztályának köszönhető, ahol munkatársa, Végh Erika alkotói tevékenysége miatt kezdett el újra a festészettel foglalkozni. 2016 óta alkot, elsősorban saját szórakoztatására. Számára a festészet kikapcsolódást, harmonikus időtöltést jelent. Szeret napsütötte tájakat, idilli pillanatokat megörökíteni, szívesen fest harmóniát sugárzó csendéleteket, de az állatportrék is érdeklik. Eleinte akril technikával dolgozott, majd áttért az olajfestékre, miközben rövid ideig mandalafestéssel is próbálkozott. Minderről Martonné Várhidi Erika beszélt, aki azt is elmondta: Kiss Lászlóné Bokán Mária képeit szívet melengető színek, derűt, nyugalmat, békét sugárzó témák, és sajátos látásmód jellemzi.
László Kovács Erzsébet, azaz dr. Pósza Istvánné
Dr. Pósza Istvánné a közelmúltban költözött Bázakerettyére, így került kapcsolatba Letenye művészetpártoló közösségével. Előtte Gellénházán élt, illetve hosszú ideig Zalaegerszegen, az Ady Endre Gimnáziumban dolgozott. Martonné Várhidi Erika a bemutatás során kiemelte: dr. Pósza Istvánné előbb Szegeden szerzett matematika és rajz szakos tanári diplomát, majd a budapesti képzőművészeti főiskola festészet és szobrászat szakán folytatta tanulmányait. Tanítványai közül többen hivatásszerűen foglalkoznak képzőművészettel és alkotói tevékenységgel, közéjük tartozik például Mészáros Tibor nemzetközi hírű díszlettervező is. Ugyancsak dr. Pósza Istvánné érdeme, hogy a zalai oktatási intézmények közül elsőként az Ady Gimnázium rendelkezett égetőkemencével.
Alkotói tevékenységének bemutatása során Martonné Várhidi Erika kiemelte: a képeit leánykori nevén, azaz László Kovács Erzsébetként jegyző gazdag művészeti munkássággal rendelkezik. Témái közt a tájkép, életkép, csendélet, portrék ugyanúgy megtalálhatók, mint a szakrális képek. A nagylengyeli templom fiatalkori Jézus ábrázolása is az ő munkája. Egyéni stílus jellemzi, s bár a festészet valamennyi technikáját elsajátította, de a leggyakrabban akvarellt vagy olajfestéket használ. Képeinek többsége hazai gyűjtők tulajdonában van, ám alkotásai közül jutottak
- Németországba,
- Ausztriába és
- Hollandiába is.
Jelenleg egy nagyszabásúra tervezett alkotói ciklus előkészítésén dolgozik, az Emlékeim című sorozatához készít tanulmányokat.
A Magyar Festészet Napja
Martonné Várhidi Erika szólt a Magyar Festészet Napjáról is, amely 2002-ben civil kezdeményezésként indult azzal a céllal, hogy a hazai társadalom figyelmét jobban ráirányítsa a kortárs képzőművészet aktív alkotóinak munkásságára. Azóta az országot átszövő, sőt, az országhatárt is átlépő művészeti fesztivállá nőtte ki magát, ami nemcsak kiállításokat, tárlatokat foglal magába, de a társművészeti ágak is megünneplik ilyenkor a hazai képzőművészetet. Ennek jegyében a kiállításmegnyitón a Letenyei Alapfokú Művészeti Iskola tanárai, Gyulavári Adrienn és Nádasdi Eszter is felléptek.