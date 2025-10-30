Napsütötte tájak, idilli pillanatok! Csodálatos képek két nagyszerű zalai alkotótól

Ezt megelőzően Dömők József, a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója beszélt arról, hogy Letenyén már hagyomány, hogy a Magyar Festészet Napja alkalmából lehetőséget biztosítanak helyi vagy környékbeli alkotók számára a nagyobb nyilvánosság előtti bemutatkozásra. A jelenlegi kiállításmegnyitó is szép számú érdeklődőt vonzott, ami egyrészt köszönhető az alkotóknak, hiszen nemcsak festőként ismertek, de Kiss Lászlóné Bokán Mária a helyi közösségnek is elismert, megbecsült tagja, dr. Pósza Istvánné pedig közismert zalai művész-tanár, akinek a rajzolás és festés nemcsak az életeleme, de mellette generációkat szerettetett meg a képzőművészettel.

Martonné Várhidi Erika (balról), Kiss Lászlóné Bokán Mária, dr. Pósza Istvánné és Dömők József a letenyei kiállításmegnyitón

Fotó: Gyuricza Ferenc

Kiss Lászlóné Bokán Mária

A születése óra letenyei lakos, s a munkahelyei révén szintén a dél-zalai kisvároshoz kötődő Kiss Lászlóné Bokán Mária érdeklődése már általános iskolás korában a képzőművészet felé fordult, ám akkor még nem kezdett el komolyabban foglalkozni a képalkotással. A festészet iránti szenvedélyének újbóli fellángolása az utolsó munkahelyének, a letenyei közös önkormányzati hivatal szociális osztályának köszönhető, ahol munkatársa, Végh Erika alkotói tevékenysége miatt kezdett el újra a festészettel foglalkozni. 2016 óta alkot, elsősorban saját szórakoztatására. Számára a festészet kikapcsolódást, harmonikus időtöltést jelent. Szeret napsütötte tájakat, idilli pillanatokat megörökíteni, szívesen fest harmóniát sugárzó csendéleteket, de az állatportrék is érdeklik. Eleinte akril technikával dolgozott, majd áttért az olajfestékre, miközben rövid ideig mandalafestéssel is próbálkozott. Minderről Martonné Várhidi Erika beszélt, aki azt is elmondta: Kiss Lászlóné Bokán Mária képeit szívet melengető színek, derűt, nyugalmat, békét sugárzó témák, és sajátos látásmód jellemzi.

László Kovács Erzsébet, azaz dr. Pósza Istvánné

Dr. Pósza Istvánné a közelmúltban költözött Bázakerettyére, így került kapcsolatba Letenye művészetpártoló közösségével. Előtte Gellénházán élt, illetve hosszú ideig Zalaegerszegen, az Ady Endre Gimnáziumban dolgozott. Martonné Várhidi Erika a bemutatás során kiemelte: dr. Pósza Istvánné előbb Szegeden szerzett matematika és rajz szakos tanári diplomát, majd a budapesti képzőművészeti főiskola festészet és szobrászat szakán folytatta tanulmányait. Tanítványai közül többen hivatásszerűen foglalkoznak képzőművészettel és alkotói tevékenységgel, közéjük tartozik például Mészáros Tibor nemzetközi hírű díszlettervező is. Ugyancsak dr. Pósza Istvánné érdeme, hogy a zalai oktatási intézmények közül elsőként az Ady Gimnázium rendelkezett égetőkemencével.