Meglepetés

21 perce

Olyan autót pillantottunk meg a zalai városban, amiből kevés van az utakon

Címkék#autó#városban#Kispolszki#reggel

Nem mindennapi autó tűnt fel szerda reggel a zalai város utcájában. Manapság már kitűnik a széles, nyugati karosszériák között egy közel 40 éves matuzsálem.

Benedek Bálint
Nem sok Kispolszki fut az utakon. Kitűnik a forgalomból

Fotó: Benedek Bálint

Az apró, szerethető Polski Fiat 126p a mai napig megdobogtatja a szíveket. A "Kispolszki-életérzést" csak az tudhatja, aki életében egyszer már belehajtogatta magát az utastérbe. Semmi flanc, semmi extra, csak a báj, amit a kisautó adhat.

Szokásunkhoz hűen körülnéztünk a használtautó-piacon, s bizony még vannak eladó példányok, egészen pontosan 17 darab. Ezek ára többnyire a Kispolszki állapotától függ. Találtunk mozgásképtelen kocsit 290 ezer forintért, és megkímélt állapotban lévő 1990-es példányt 58 ezer kilométerrel 2 millió forintért. Illetve mind közül egy kivételeset, egy átépített, 44 éves kabrió Kispolskit, nem tévedés: 4,1 millió(!) forintért.

 

