21 perce
Olyan autót pillantottunk meg a zalai városban, amiből kevés van az utakon
Nem mindennapi autó tűnt fel szerda reggel a zalai város utcájában. Manapság már kitűnik a széles, nyugati karosszériák között egy közel 40 éves matuzsálem.
Nem sok Kispolszki fut az utakon. Kitűnik a forgalomból
Fotó: Benedek Bálint
Az apró, szerethető Polski Fiat 126p a mai napig megdobogtatja a szíveket. A "Kispolszki-életérzést" csak az tudhatja, aki életében egyszer már belehajtogatta magát az utastérbe. Semmi flanc, semmi extra, csak a báj, amit a kisautó adhat.
Szokásunkhoz hűen körülnéztünk a használtautó-piacon, s bizony még vannak eladó példányok, egészen pontosan 17 darab. Ezek ára többnyire a Kispolszki állapotától függ. Találtunk mozgásképtelen kocsit 290 ezer forintért, és megkímélt állapotban lévő 1990-es példányt 58 ezer kilométerrel 2 millió forintért. Illetve mind közül egy kivételeset, egy átépített, 44 éves kabrió Kispolskit, nem tévedés: 4,1 millió(!) forintért.
A nép sportautója 18 évet parkolt egy garázsban az újjászületésre várva (galéria)
Újabb nagy értékű autó sofőrje gondolta azt Zalában, hogy bármit megtehet
Ha ebben az árban keresel használt autót, akkor most megmutatjuk a legnépszerűbbeket