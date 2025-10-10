Romos épületből az ország egyik legszebbje lett: az Év Háza ez a keszthelyi csoda

Több évtizede állt elhanyagoltan a keszthelyi kiskastély, mely felújítása után már óvodaként, a Veszprémi Érsekség fenntartásában levő Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola intézményének részeként működik, s napokban nyerte el az Év Háza címet. A Kiskastély Római Katolikus Óvoda így az építészetben is országos hírű lett.

A Kiskastély Római Katolikus Óvoda nyerte el az Év Balatoni Háza 2024-es díját, idén pedig az Év Háza díjat kapta

Forrás: Év Balatoni Háza 2024

Elismerést elismerésre halmoz az újjászületett épület: az Év Háza a keszthelyi Kiskastély Római Katolikus Óvoda

Az épület nemrégiben már elnyerte az év Balatoni háza címet azon a pályázaton, melyet és a Balatoni Szövetség és Nők a Balatonért Egyesület hirdet meg évről évre, az Építési és Közlekedési Minisztérium támogatásában. Az 1864-ben emelt épület eredetileg a Georgikon hagyományain alapuló keszthelyi Országos Gazdászati és Erdészeti Tanintézet földműves iskolájának adott otthont. Az épület az évszázadok alatt több funkciót is betöltött, s idővel műemléki védettséget kapott, ennek ellenére évtizedek óta üresen állt, s pusztulásnak indult. A Veszprémi Érsekség beruházásában született újjá, s tavaly szeptember óta már gyerekzsivaj tölti be a tereket, termeket és az épületet körülvevő parkot: itt működik a Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola intézményeként a négy csoportos Kiskastély Római Katolikus Óvoda, mely Kisberzsenyi-Nagy György építész tervei alapján újult meg.

Hogyan lehet egy épület az Év háza?

Immár közel negyven éves az Év háza pályázat, melynek az a célja, hogy megismertesse és számba vegye az esztétikai, hanem környezeti és gazdasági szempontból is példaértékű, minőségi építészeti alkotásokat.

Az Év Háza a Kiskastély óvoda - középület kategóriában nyerte el a rangos díjat. A pályázat díjkiosztóján Noll Tamás, építész, a zsűri elnöke kiemelte: "ezzel a munkával az eredetileg közel két évszázados, az utóbbi időben teljesen lepusztult, értékes épület megmentése, és a mai kor esztétikai és építészmérnöki igényeinek magas színvonalon történő átformálása volt a példaértékű módon megoldott feladat, amelyet a zsűri nagyra értékelt".

A méltatásban részletezik is a kiemelkedő jellegzetességeket:

a városi szövetbe jól illeszkedő beépítés és környezetrendezés következtében az épület nemcsak egy óvoda, hanem fontos várostörténeti hellyé vált, városépítészeti érdekeket is szolgál

az adaptív újra hasznosításon alapuló átalakítás az eredeti homlokzati karaktert és tömegalakítást megtartotta, míg a belső terek és a szükséges kiszolgáló funkciók modern szabályok szerint lettek kialakítva. Ez a megoldás a műemléki értékek tiszteletben tartása mellett biztosítja a mai pedagógiai követelményeknek történő megfelelést

a jó arányérzékkel, váltakozó belmagassággal kialakított új épületszárnyakban kaptak helyet a csoportszobák, amelyek átmeneti, fedett terekkel kapcsolódnak a közös belső udvarhoz. Az új épületszárnyak fegyelmezett szerkesztése követi a kiskastély szerkesztési elveit, leköveti az előzményekből leolvasható szimmetria-aszimmetria ellentétpár feszültségét, de anyaghasználata, nyílásrendszere már teljesen a mai kor építészeti formanyelvét idézi.

Nem csak épület, harmonikus, gyermekközpontú tér is

Az intézményt a Veszprémi Érsekség tartja fenn.