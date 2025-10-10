október 10., péntek

Elismerés

2 órája

Romos épületből az ország egyik legszebbje lett: az Év Háza ez a keszthelyi csoda

Címkék#Veszprémi Érsekség#Kiskastély Római Katolikus Óvoda#Év Balatoni Háza

A Kisberzsenyi-Nagy György építész tervei alapján óvodaként újjászületett épület sorra kapja az elismeréseket. Az Év Balatoni Háza cím elnyerése után országos elismerést is kapott a keszthelyi Kiskastély Római Katolikus Óvoda: elnyerte az idei Év Háza pályázat középület kategóriájának fődíját. Az intézményt a Veszprémi Érsekség működteti, amely beszámolt a honlapján a rangos díjról.

Keszey Ágnes
Romos épületből az ország egyik legszebbje lett: az Év Háza ez a keszthelyi csoda

A Kiskastély óvoda helyiségeit és a közösséget a megnyitáskor Mezei András, a Kármel plébánosa és Bacsa Dávid káplán áldotta meg

Fotó: Halász Gábor

Több évtizede állt elhanyagoltan a keszthelyi kiskastély, mely felújítása után már óvodaként, a Veszprémi Érsekség fenntartásában levő Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola intézményének részeként működik, s napokban nyerte el az Év Háza címet. A Kiskastély Római Katolikus Óvoda  így az építészetben is országos hírű lett.

Év Balatoni Háza, Kiskastéy Óvoda, Kiskastély Római Katolikus Óvoda
A Kiskastély Római Katolikus Óvoda nyerte el az Év Balatoni Háza 2024-es díját, idén pedig az Év Háza díjat kapta 
Forrás: Év Balatoni Háza 2024 

 

Elismerést elismerésre halmoz az újjászületett épület: az Év Háza a keszthelyi Kiskastély Római Katolikus Óvoda 

Az épület nemrégiben már elnyerte az év Balatoni háza címet azon a pályázaton, melyet  és a Balatoni Szövetség és  Nők a Balatonért Egyesület hirdet meg évről évre, az Építési és Közlekedési Minisztérium támogatásában. Az 1864-ben emelt épület eredetileg a Georgikon hagyományain alapuló keszthelyi Országos Gazdászati és Erdészeti Tanintézet földműves iskolájának adott otthont. Az épület az évszázadok alatt több funkciót is betöltött, s idővel műemléki védettséget kapott, ennek ellenére évtizedek óta üresen állt, s pusztulásnak indult. A Veszprémi Érsekség beruházásában született újjá, s tavaly szeptember óta már gyerekzsivaj tölti be a tereket, termeket és az épületet körülvevő parkot:  itt működik a Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola intézményeként a négy csoportos Kiskastély Római Katolikus Óvoda,  mely Kisberzsenyi-Nagy György építész tervei alapján újult meg. 

Hogyan lehet egy épület az Év háza? 

Immár közel negyven éves az Év háza pályázat, melynek az a célja, hogy megismertesse és számba vegye az  esztétikai, hanem környezeti és gazdasági szempontból is példaértékű, minőségi építészeti alkotásokat.  
Az Év Háza a Kiskastély óvoda - középület kategóriában nyerte el a rangos díjat.  A pályázat díjkiosztóján  Noll Tamás, építész, a zsűri elnöke kiemelte: "ezzel a munkával az eredetileg közel két évszázados, az utóbbi időben teljesen lepusztult, értékes épület megmentése, és a mai kor esztétikai és építészmérnöki igényeinek magas színvonalon történő átformálása volt a példaértékű módon megoldott feladat, amelyet a zsűri nagyra értékelt". 
A méltatásban részletezik is a kiemelkedő jellegzetességeket: 

  • a városi szövetbe jól illeszkedő beépítés és környezetrendezés következtében az épület nemcsak egy óvoda, hanem fontos várostörténeti hellyé vált, városépítészeti érdekeket is szolgál
  • az adaptív újra hasznosításon alapuló átalakítás az eredeti homlokzati karaktert és tömegalakítást megtartotta, míg a belső terek és a szükséges kiszolgáló funkciók modern szabályok szerint lettek kialakítva. Ez a megoldás a műemléki értékek tiszteletben tartása mellett biztosítja a mai pedagógiai követelményeknek történő megfelelést
  •  a jó arányérzékkel, váltakozó belmagassággal kialakított új épületszárnyakban kaptak helyet a csoportszobák, amelyek átmeneti, fedett terekkel kapcsolódnak a közös belső udvarhoz. Az új épületszárnyak fegyelmezett szerkesztése követi a kiskastély szerkesztési elveit, leköveti az előzményekből leolvasható szimmetria-aszimmetria ellentétpár feszültségét, de anyaghasználata, nyílásrendszere már teljesen a mai kor építészeti formanyelvét idézi.

Nem csak épület, harmonikus, gyermekközpontú tér is 

Az intézményt a Veszprémi Érsekség tartja fenn. 

"A hajdani kastélyépület megújulása nem csupán műemléki szempontból jelentős: a tervezők és kivitelezők az épület eredeti karakterének tiszteletben tartásával, érzékeny beavatkozásokkal hozták létre azt a tágas, világos, gyermekbarát teret, amely ma óvodaként szolgálja a helyi közösséget" - írják a díjról szóló hírükben, hozzátéve, hogy a keszthelyi katolikus óvoda az a hely, ahol a múlt értékei és a gyermekek jövője harmonikusan találkozik.

 

