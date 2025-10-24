október 24., péntek

Megvan az ára!

2 órája

A TikTok új édessége: 2500 forint darabja, de már imádják – Labubu, dubaji csokiból (galéria)

Címkék#dubaji#Labubu#őrület#Jakabfi Dávid#internet#TikTok

Két internetes őrület találkozik egy csokoládéban Jakabfi Dávid cukrász kiskanizsai cukrászdájában. A Labubu és a dubaji csokoládé keresztezéséből létrejött édesség már hódít az interneten, több száz rendelést vett fel eddig a kiskanizsai cukrász.

Benedek Bálint
A TikTok új édessége: 2500 forint darabja, de már imádják – Labubu, dubaji csokiból (galéria)

A kiskanizsai cukrász, Jakabfi Dávid ismét egyedi édességgel jelentkezett, mely már most tarol a TikTok-on

Fotó: Szakony Attila

A kiskanizsai cukrász, Jakabfi Dávid új ötlete úgy felpörgette a TikTok csatornáját, hogy mintegy 100 darabos előrendelés érkezett. Ez abban a 20 percben, amikor a JD Cukrászda és Fagyizó Jakabkúti utcai telephelyén a riportot készítettük.

kiskanizsai cukrász
A kiskanizsai cukrász ötlete alapján megszületett a Labubu-őrületből a "Dubabubu" édesség
Fotó: Szakony Attila

Kiskanizsai cukrász: a kreativitása szárnyal

– Néhány napja a dubaji csoki élmény újra felpörgött, sok rendelés érkezett – mesélte Dávid. – Nyáron pedig berobbant a Labubu-őrület, ami valósággal "megfertőzte" a gyerekeket, akik elkezdték gyűjteni ezeket a plüssfigurákat. Ekkor úgy döntöttem, ötvözzük az internetes világ két őrültségét egy csokoládéban. Így született meg a dubaji csokoládés Labubu, vagyis a "Dubabubu" fantázianévre hallgató remek desszert.

kiskanizsai cukrász
A pillanat, amikor láthatóvá válik az ínycsiklandozó dubaji csokoládés töltelék
Fotó: Szakony Attila

Titok a dobozban

Jakabfi Dávid hozzátette: egyelőre csak dubaji csokoládé kerül a formába, de később epres-sajttortás ízűt is terveznek. Illetve a jelenlegi prémium minőségű tejcsokoládés mellett fehér- és ruby csokoládé felhasználásával rózsaszínű is. Az eredeti Labubu-figrához hasonlóan beteszik majd a JD-dobozba, és meglepetés lesz, kihez éppen milyen színű, formájú és töltelékű "Dubabubu" kerül.

Labubu csoki

Fotók: Szakony Attila

Mennyibe kerül?

– Egy darab ebből az édességből a jelenlegi kapacitásunkhoz mérten egy óra alatt készül el – mondta. – Az előrendelések számát látva bizonyára fejleszteni kell ezt a területet is. Jelenleg csak egy forma van, de hamarosan ezen a területen is bővítjük a repertoárt. Az édesség 80 grammos és 2500 forintba kerül. Ehhez képest a 250 grammos klasszikus dubaji csokink, ami szintén kedvelt, 5900 forint.

 

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
