A TikTok új édessége: 2500 forint darabja, de már imádják – Labubu, dubaji csokiból (galéria)

A kiskanizsai cukrász, Jakabfi Dávid új ötlete úgy felpörgette a TikTok csatornáját, hogy mintegy 100 darabos előrendelés érkezett. Ez abban a 20 percben, amikor a JD Cukrászda és Fagyizó Jakabkúti utcai telephelyén a riportot készítettük.

A kiskanizsai cukrász ötlete alapján megszületett a Labubu-őrületből a "Dubabubu" édesség

Fotó: Szakony Attila

Kiskanizsai cukrász: a kreativitása szárnyal

– Néhány napja a dubaji csoki élmény újra felpörgött, sok rendelés érkezett – mesélte Dávid. – Nyáron pedig berobbant a Labubu-őrület, ami valósággal "megfertőzte" a gyerekeket, akik elkezdték gyűjteni ezeket a plüssfigurákat. Ekkor úgy döntöttem, ötvözzük az internetes világ két őrültségét egy csokoládéban. Így született meg a dubaji csokoládés Labubu, vagyis a "Dubabubu" fantázianévre hallgató remek desszert.

A pillanat, amikor láthatóvá válik az ínycsiklandozó dubaji csokoládés töltelék

Fotó: Szakony Attila

Titok a dobozban

Jakabfi Dávid hozzátette: egyelőre csak dubaji csokoládé kerül a formába, de később epres-sajttortás ízűt is terveznek. Illetve a jelenlegi prémium minőségű tejcsokoládés mellett fehér- és ruby csokoládé felhasználásával rózsaszínű is. Az eredeti Labubu-figrához hasonlóan beteszik majd a JD-dobozba, és meglepetés lesz, kihez éppen milyen színű, formájú és töltelékű "Dubabubu" kerül.