2 órája
A TikTok új édessége: 2500 forint darabja, de már imádják – Labubu, dubaji csokiból (galéria)
Két internetes őrület találkozik egy csokoládéban Jakabfi Dávid cukrász kiskanizsai cukrászdájában. A Labubu és a dubaji csokoládé keresztezéséből létrejött édesség már hódít az interneten, több száz rendelést vett fel eddig a kiskanizsai cukrász.
A kiskanizsai cukrász, Jakabfi Dávid ismét egyedi édességgel jelentkezett, mely már most tarol a TikTok-on
Fotó: Szakony Attila
A kiskanizsai cukrász, Jakabfi Dávid új ötlete úgy felpörgette a TikTok csatornáját, hogy mintegy 100 darabos előrendelés érkezett. Ez abban a 20 percben, amikor a JD Cukrászda és Fagyizó Jakabkúti utcai telephelyén a riportot készítettük.
Kiskanizsai cukrász: a kreativitása szárnyal
– Néhány napja a dubaji csoki élmény újra felpörgött, sok rendelés érkezett – mesélte Dávid. – Nyáron pedig berobbant a Labubu-őrület, ami valósággal "megfertőzte" a gyerekeket, akik elkezdték gyűjteni ezeket a plüssfigurákat. Ekkor úgy döntöttem, ötvözzük az internetes világ két őrültségét egy csokoládéban. Így született meg a dubaji csokoládés Labubu, vagyis a "Dubabubu" fantázianévre hallgató remek desszert.
Titok a dobozban
Jakabfi Dávid hozzátette: egyelőre csak dubaji csokoládé kerül a formába, de később epres-sajttortás ízűt is terveznek. Illetve a jelenlegi prémium minőségű tejcsokoládés mellett fehér- és ruby csokoládé felhasználásával rózsaszínű is. Az eredeti Labubu-figrához hasonlóan beteszik majd a JD-dobozba, és meglepetés lesz, kihez éppen milyen színű, formájú és töltelékű "Dubabubu" kerül.
Labubu csokiFotók: Szakony Attila
Mennyibe kerül?
– Egy darab ebből az édességből a jelenlegi kapacitásunkhoz mérten egy óra alatt készül el – mondta. – Az előrendelések számát látva bizonyára fejleszteni kell ezt a területet is. Jelenleg csak egy forma van, de hamarosan ezen a területen is bővítjük a repertoárt. Az édesség 80 grammos és 2500 forintba kerül. Ehhez képest a 250 grammos klasszikus dubaji csokink, ami szintén kedvelt, 5900 forint.
Málna álom, nemcsak az ízek miatt különleges – minden falattal segítesz!
A TikTok kedvence: 3000 forint darabja, mégis sorban állnak érte Zalában (galéria)
Túrós csuszás csokoládé született (galéria, videó)