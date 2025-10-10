Példamutató módon gondozzák a zalai település közterületeit

Minderről Soós Zsolt polgármester tájékoztatta hírportálunkat, aki egyben azt is elmondta, azóta már be is szerezték a szükséges eszközöket. Soós Zsolt hozzátette: a településszerkezet miatt rengeteg zöldterülettel rendelkeznek, amelyek gondozása komoly terhet ró rájuk, s megfelelő kisgépek és egyéb eszközök nélkül nem is tudnák ezt a feladatot elvégezni. Ezért volt szükség arra, hogy a már leamortizálódott gépek helyett újakat vásároljanak.

Soós Zsolt a pályázaton beszerzett kisgépek és egyéb eszközök mögött

Fotó: Gyuricza Ferenc

Kisgépek és egyéb eszközök a közterületek gondozására

- A gépparkunk megújítása már tavaly elkezdődött egy nagy mulcsozó megvásárlásával – mondta Soós Zsolt. – Idén a Versenyképes Járások program révén lehetőségünk nyílt arra, hogy pályázatot nyújtsunk be további kisgépek és eszközök beszerzésére, s az elnyert több mint 3,2 millió forintnak köszönhetően tudtunk is vásárolni többek közt egy fűnyíró traktort, két damilos és egy tologatós fűkaszát, egy akkumulátoros sövénynyírót, valamint egy kis utánfutót is. Ezek az eszközök garanciát jelentenek arra, hogy Zalatárnok környezete továbbra is szép és gondozott lesz, ahogy azt az elmúlt években már megszokhatták az itt élők, az ide látogatók, vagy a településen átutazók.

A humán munkaerőt is tudják biztosítani

Soós Zsolt arról is beszámolt, hogy a humán erőforrást is tudják biztosítani a közcélú feladatok ellátáshoz, hiszen a Belügyminisztériumtól, illetve a zalaegerszegi járási hivataltól kapott tájékoztató szerint a hamarosan lejáró közfoglalkoztatási programot november elsejétől jövő év augusztus 31-ig meghosszabbítja az állam. Ennek köszönhetően az önkormányzat tovább tudja foglalkoztatni azt a három munkatársat, akik többek közt a közterületek gondozását végzik.