október 15., szerda

Teréz névnap

+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Békés, barátságos és szerethető

40 perce

Egy kisfilm, amitől elhiszed: Zalaegerszeg tényleg különleges!

Címkék#kisfilm#Zalaegerszeg#ZalaZone Járműipari Tesztpálya#drónfelvétel

Látványos, szívhez szóló és rendkívül informatív kisfilmmel mutatta be az önkormányzat Zalaegerszeg múltját, jelenét és fejlődését a Megyei Jogú Városok Szövetsége múlt heti közgyűlésén. A bő tízperces videót már több mint 40 ezren látták Balaicz Zoltán polgármester közösségi oldalán, és nagy sikert aratott a településvezetők körében is, nem véletlenül. Csodás kisfilm Zalaegerszegről - ne maradj le róla te sem!

Varga Lívia
Egy kisfilm, amitől elhiszed: Zalaegerszeg tényleg különleges!

Új kisfilm Zalaegerszegről - madártávlatból ismerkedhetünk a várossal

Forrás: ZH-Archívum

Fotó: Pezzetta Umberto

Látványos drónfelvételek a városról, a még folyamatban levő és már befejezett fejlesztésekről, köztük az Európában egyedülálló ZalaZone Járműipari Tesztpályáról, a város zöldövezeteiről, amiket ezen a videón madártávaltból térképezhetünk fel. S miközben nézzük a csodás felvételeket, szórakoztató formában megismerkedhetünk a város múltjával, jelenével, bepillanthatunk a színfalak mögé, megismerkedhetünk Zalaegerszeg gazdasági környezetével, a legjelentősebb cégekkel, a városban működő intézményekkel. Kisfilm Zalaegerszegről, amely egy békés, barátságos és szerethető város képét rajzolja a néző elé.

Új kisfilm Zalaegerszegről - madártávlatból ismerkedhetünk a várossal
A Kertváros madártávlatból, a messzeségben a TV-torony. A kisfilm Zalaegerszegről ezt is mind megmutatja. Fotó: Pezzetta Umberto

Kisfilm Zalaegerszegről

"Nekünk Zalaegerszeg a legszebb!" írta a videóhoz fűzött bejegyzésében Balaicz Zoltán, szavaihoz több kommentelő is csatlakozott. Volt, aki a "fantasztikus eredményekhez" gratulált, más a város szépségét emelte ki. S elismerésüket fejezték ki az MJVSZ-közgyűlés résztvevői is ugyancsak a város szépsége, fejlődése láttán.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu