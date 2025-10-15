Egy kisfilm, amitől elhiszed: Zalaegerszeg tényleg különleges!

Látványos drónfelvételek a városról, a még folyamatban levő és már befejezett fejlesztésekről, köztük az Európában egyedülálló ZalaZone Járműipari Tesztpályáról, a város zöldövezeteiről, amiket ezen a videón madártávaltból térképezhetünk fel. S miközben nézzük a csodás felvételeket, szórakoztató formában megismerkedhetünk a város múltjával, jelenével, bepillanthatunk a színfalak mögé, megismerkedhetünk Zalaegerszeg gazdasági környezetével, a legjelentősebb cégekkel, a városban működő intézményekkel. Kisfilm Zalaegerszegről, amely egy békés, barátságos és szerethető város képét rajzolja a néző elé.

A Kertváros madártávlatból, a messzeségben a TV-torony. A kisfilm Zalaegerszegről ezt is mind megmutatja. Fotó: Pezzetta Umberto

Kisfilm Zalaegerszegről

"Nekünk Zalaegerszeg a legszebb!" – írta a videóhoz fűzött bejegyzésében Balaicz Zoltán, szavaihoz több kommentelő is csatlakozott. Volt, aki a "fantasztikus eredményekhez" gratulált, más a város szépségét emelte ki. S elismerésüket fejezték ki az MJVSZ-közgyűlés résztvevői is ugyancsak a város szépsége, fejlődése láttán.