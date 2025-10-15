40 perce
Egy kisfilm, amitől elhiszed: Zalaegerszeg tényleg különleges!
Látványos, szívhez szóló és rendkívül informatív kisfilmmel mutatta be az önkormányzat Zalaegerszeg múltját, jelenét és fejlődését a Megyei Jogú Városok Szövetsége múlt heti közgyűlésén. A bő tízperces videót már több mint 40 ezren látták Balaicz Zoltán polgármester közösségi oldalán, és nagy sikert aratott a településvezetők körében is, nem véletlenül. Csodás kisfilm Zalaegerszegről - ne maradj le róla te sem!
Új kisfilm Zalaegerszegről - madártávlatból ismerkedhetünk a várossal
Forrás: ZH-Archívum
Fotó: Pezzetta Umberto
Látványos drónfelvételek a városról, a még folyamatban levő és már befejezett fejlesztésekről, köztük az Európában egyedülálló ZalaZone Járműipari Tesztpályáról, a város zöldövezeteiről, amiket ezen a videón madártávaltból térképezhetünk fel. S miközben nézzük a csodás felvételeket, szórakoztató formában megismerkedhetünk a város múltjával, jelenével, bepillanthatunk a színfalak mögé, megismerkedhetünk Zalaegerszeg gazdasági környezetével, a legjelentősebb cégekkel, a városban működő intézményekkel. Kisfilm Zalaegerszegről, amely egy békés, barátságos és szerethető város képét rajzolja a néző elé.
"Nekünk Zalaegerszeg a legszebb!" – írta a videóhoz fűzött bejegyzésében Balaicz Zoltán, szavaihoz több kommentelő is csatlakozott. Volt, aki a "fantasztikus eredményekhez" gratulált, más a város szépségét emelte ki. S elismerésüket fejezték ki az MJVSZ-közgyűlés résztvevői is ugyancsak a város szépsége, fejlődése láttán.
